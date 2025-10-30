पवन सिंह से ज्योति ने मांगी है 30 करोड़ एलिमनी? भोजपुरी स्टार की पत्नी ने बताई सच्चाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापवन सिंह से ज्योति ने मांगी है 30 करोड़ एलिमनी? भोजपुरी स्टार की पत्नी ने बताई सच्चाई

Jyoti Singh On Alimony: भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक को लेकर छाए हुए हैं. अब ज्योति ने एलिमनी पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी शादी में अनबन चल रही है. ये बात अब हर किसी को पता है. जहां ज्योति अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं वहीं दूसरी तरफ पवन इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. जिसकी वजह से उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है.पवन सिंह के वकील ने कहा है कि ज्योति सिंह ने 30 करोड़ एलिमनी मांगी है. अब एलिमनी को लेकर ज्योति ने रिएक्ट किया है.

पवन सिंह के वकील ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ज्योति ने एलिमनी में 30 करोड़ मांगे है. अब वकील के इस दावे पर ज्योति ने रिएक्ट किया है. उन्होंने इन सभी दावों को गलत ठहराया है.

नहीं मांगे 30 करोड़
ज्योति ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा- जब भी तलाक का केस फाइल होता है तो उस प्रोसेस में आप पत्नी को गुजारे के लिए मेंटेनेंस देंगे.एक महिला के जीवन का सवाल है. मैंने एक लिमिटेड अमाउंट भरा था. ज्योंति ने फिर कहा मैंने 30 करोड़ नहीं मांगे हैं. ये बात एकदम झूठ है. उन्होंने कहा- मैंने पवन सिंह के वकील को फोन करके इस बारे में पूछा तो वो बीचबचाव पर निकल गए. कहने लगे कोर्ट में मैटर है, बाद में बात करेंगे.

ज्योति ने आगे कहा- ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हुई है. 30 करोड़ एलिमनी मांगने की बात मेरी इमेज खराब करने के लिए की गई है. कहीं भी अगर साबित हो जाए कि मैंने 30 करोड़ मांगे हैं तो मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं.

बता दें ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं. वो इन दिनों प्रचार में लगी हुई हैं. साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात कर रही हैं जिसकी वजह से खूब सुर्खियों में भी छाई हुई हैं.

Published at : 30 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Pawan Singh Jyoti Singh
