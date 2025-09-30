Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Pawan Singh Fees and Net Worth: पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. हाल ही में उन्हें रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था. इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था.
भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से फैंस के दिलों में जगह बनाई. आज उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का पावरस्टार कहा जाता है. पवन सिंह के गाने तो अब बॉलीवुड तक भी फेमस हो गए हैं. फिल्म स्त्री में उनका गाना 'तू आई नहीं' सुपरहिट हो गया था. इसके अलावा उनका ऑल टाइम हिट सॉन्ग 'लगा ले तू लिपस्टिक' आज भी जब कहीं बजता है तो डांस करने से खुद रोक नहीं पाते हैं.
पवन सिंह फिल्मों से खूब पैसा कमाते हैं. आइए जानते हैं आखिर पवन सिंह कितने अमीर हैं.
कितनी फीस चार्ज करते हैं पवन सिंह?
पवन सिंह फिल्मों से तगड़ी कमाई करते हैं. वो एक फिल्म से 40 से 50 लाख रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो एक गाने के लिए 2-3 लाख रुपये चार्ज करते हैं. पवन सिंह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं. इसके अलावा वो अपने कॉन्सर्ट शोज भी करते हैं. एक शो के लिए वो 10 से 15 लाख रुपये फीस लेते हैं.
View this post on Instagram
पवन सिंह की नेटवर्थ कितनी है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ है. उनकी चल संपत्ति 5.04 करोड़ और अचल संपत्ति 11.70 करोड़ है.
पवन सिंह ठाठ-बाठ से रहते हैं. उनके पास चार घर हैं. उनके लखनऊ, पटना में घर हैं. इसके अलावा आरा जिले के सिंगुही गांव में भी जमीन है. पवन सिंह को लग्जरी कारों का बहुत शौक है. उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और रेंज रोवर जैसी कार हैं.
बता दें कि पवन सिंह को हाल ही में रियलिटी गेम शो राइज एंड फॉल में देखा गया था. इस शो में वो कुछ हफ्ते रुके और शो की जान बन गए पवन सिंह को फैंस ने शो में बहुत पसंद किया. उनका मस्तमौला अंदाज, नयनदीप और धनश्री संग बॉन्डिंग छा गई थी. लेकिन पवन सिंह ने बीच में पॉलिटिकल करियर की वजह से शो छोड़ दिया. अब पवन सिंह पॉलिटिक्स में अपना ध्यान लगा रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL