हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाबिहार के नए CM सीएम सम्राट चौधरी को लेकर आम्रपाली दुबे ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे

बिहार के नए CM सीएम सम्राट चौधरी को लेकर आम्रपाली दुबे ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे

आम्रपाली दुबे ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि उम्मीद करती हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और बिहार के विकास को लेकर कई अहम बातें कही. उन्होंने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी रिएक्ट किया और कहा कि वे बिहार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

'बिहार को आगे ले जाएंगे'

आम्रपाली दुबे ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे. नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ा हो, लेकिन उनका मार्गदर्शन आगे भी रहेगा. उनकी राय और अनुभव का फायदा नई सरकार को जरूर मिलेगा और यह सहयोग बिहार के विकास में मदद करेगा.'

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की. आम्रपाली दुबे ने कहा, 'नीतीश कुमार के कार्यकाल की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होती है. उन्होंने खासतौर पर महिला शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए, जिन पर हमें गर्व है. नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की बागडोर संभाली और कई बड़े बदलाव किए. अब जब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है, तो उन पर बड़ी चुनौती है. नीतीश कुमार की जगह लेना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने बिहार के विकास में बड़ा योगदान दिया है.'

ये भी पढ़ें- करियर की सबसे बड़ी फिल्म ला रहे हैं सनी देओल, सस्पेंस थ्रिलर से बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

आम्रपाली दुबे का फिल्मी करियर

आम्रपाली दुबे ने अपने फिल्मी करियर पर भी चर्चा की.  उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'रोजा' ट्रिपल तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक ऐसी फिल्म पूरी की है, जिसकी शूटिंग मां वैष्णो देवी के मंदिर में की गई है और वह फिल्म भी जल्द दर्शकों के सामने आएगी.

आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं. उनकी जोड़ी अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ काफी लोकप्रिय रही है. दोनों की कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं. उनकी हिट फिल्मों में 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'पटना से पाकिस्तान', 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2', 'निरहुआ चलल लंदन', 'शेर सिंह', 'आशिकी', और 'दुल्हन गंगा पार के' जैसी फिल्में शामिल हैं.

आम्रपाली दुबे को कई फिल्म अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स और इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स शामिल हैं.

 

Published at : 22 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
रिलीज होते ही छाया पवन सिंह का नया गाना 'छिल देबू का', फैंस बोले- पक्का 100 मिलियन जाएगा
रिलीज होते ही छाया पवन सिंह का नया गाना 'छिल देबू का', फैंस बोले- पक्का 100 मिलियन जाएगा
भोजपुरी सिनेमा
'हम कैसे भुलाए प्यार तेरा..'पवन सिंह की याद में ज्योति सिंह का हुआ बुरा हाल
'हम कैसे भुलाए प्यार तेरा..'पवन सिंह की याद में ज्योति सिंह का हुआ बुरा हाल
भोजपुरी सिनेमा
शादी के बंधन में बंधीं भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं वरमाला की तस्वीरें
शादी के बंधन में बंधीं भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं वरमाला की तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
'आपका भईया...', निरहुआ को लेकर पैप्स ने आम्रपाली दुबे की ली चुटकी, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल
'आपका भईया...', निरहुआ को लेकर पैप्स ने आम्रपाली दुबे की ली चुटकी, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget