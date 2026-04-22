सनी देओल अपनी फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं. सनी को एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. हाल ही में सनी देओल ने बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है. ये उनके करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रहा है. फिल्म में सनी देओल को एक नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें हैं.

इस फिल्म में ज्योतिका फीमेल लीड में होंगी. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर का 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है. ए.आर. मुरुगादॉस भी प्रोड्यूस करेंगे.

नई फिल्म से धमाका करेंगे सनी देओल

प्रोडक्शन से जुड़े सोर्स के मुताबिक, 'सनी देओल एक बहुत बड़े और हाई-कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं. ये बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी को एक नई पहचान दे सकता है. हालांकि, मेकर्स ने डिटेल्स को काफी छुपा कर रखा है. खबरें हैं कि इसे बहुत बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है. इसे पहले से ही एक मजबूत साथ मिल चुका है. इस फिल्म में उनके अब तक के सबसे प्रभावशाली और चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक बनने की पूरी काबिलियत है.'

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बता दें कि चेन्नई के फिल्ममेकर बालाजी गणेश, जो लंबे समय तक ए.आर. मुरुगादॉस के को-डायरेक्टर रहे हैं. इस सस्पेंस थ्रिलर के साथ बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत कर रहे हैं. उनके पास कहानी, निर्देशन और बड़े पैमाने के प्रोडक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस है. फिल्म में कासिम जगमगिया, विशाल रामचंद्रनी, आदित्य जोशी, सुनील जैन और यूसुफ शेख इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके हाथ में कई फिल्में हैं. सनी देओल को गबरू, रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 में दिखेंगे. रामायण पार्ट 1 में सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में होंगे और साई पल्लवी मां सीता के रोल में होंगी. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे.