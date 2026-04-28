BJP की बनेगी सरकार या ममता के सिर फिर सजेगा ताज? जानें कब-कहां देखें बंगाल चुनाव एग्जिट पोल

West Bengal Exit Poll 2026 Live Streaming: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत 29 अप्रैल को होने वाला मतदान तय करेगा कि क्या TMC अब भी अपने गढ़ पर कब्जा बनाए रखेगी या बीजेपी इसमें सेंध लगाकर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी. चुनाव के दूसरे चरण के तहत राज्य विधानसभा की 142 सीट के लिए मतदान होगा. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में उत्तर बंगाल और आस-पास के जिलों में बीजेपी की पारंपरिक पकड़ की परीक्षा हुई और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़- कोलकाता, हावड़ा, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी.

कहां देंखें पश्चिम बंगाल चुनाव एग्जिट पोल? (West Bengal Exit Poll Result 2026)

दूसरे चरण के मतदान के बाद के 29 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल एबीपी लाइव (ABP LIVE) पर देख सकते हैं. एबीपी न्यूज की वेबसाइट https://www.abplive.com पर आप पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल के पल-पल के आंकड़ों की जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा youtube पर एबीपी लाइव https://www.youtube.com/watch?v=vzn-NYdFDko के इस लिंक के साथ जुड़कर एग्जिट पोल के आंकड़े देख सकते हैं.

दूसरे चरण में TMC और BJP की परीक्षा

कोलकाता, हावड़ा, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान का परिणाम चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीट जीती थीं, बीजेपी ने सिर्फ 18 और ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ (आईएसएफ) ने एक सीट हासिल की थी. बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद पांच साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने दक्षिण बंगाल में शानदार जीत हासिल की और आसानी से सत्ता पर कब्जा किया.

ममता के गढ़ में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी

भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ है. बीजेपी ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है. टीएमसी के लिए इन इलाकों पर कब्जा बनाए रखना अहम है, जिससे उसके लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रास्ता पूरी तरह से खुला रहेगा. उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीट, दक्षिण 24 परगना में 31, हावड़ा में 16, नदिया में 17, हुगली में 18, पूर्वी बर्धमान में 16 और कोलकाता में 11 सीट हैं.

पहले चरण के दौरान हुई बंपर वोटिंग

राज्य में पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया था कि टीएमसी पहले ही 100 सीट का आंकड़ा पार कर चुकी है. यह राज्य में अब तक का सबसे अधिक वोट प्रतिशत है. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने नाम हटाए जाने के मुद्दे को दूसरे चरण का सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. उत्तर 24 परगना में मतदाता सूचियों से 12.6 लाख से अधिक नाम हटाए गए, दक्षिण 24 परगना में 10.91 लाख से अधिक, कोलकाता में लगभग 6.97 लाख, हावड़ा में लगभग छह लाख, हुगली में 4.68 लाख और नादिया में लगभग 4.85 लाख नाम हटाए गए.

ये भी पढ़ें : BJP अब ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रही, TMC ने बीजेपी नेता का पोस्ट शेयर कर लगाया बड़ा आरोप