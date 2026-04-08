Bengal Election 2026: कृष्णेंदु नाम के तीन उम्मीदवार एक सीट पर लड़ रहे चुनाव, दिलचस्प है इस सीट पर सियासी लड़ाई
आसनसोल नॉर्थ सीट पर एक ही नाम के तीन उम्मीदवार मुकाबले में उतर आए हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी. पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा. यह चुनाव एक दिलचस्प कारण से चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल आसनसोल नॉर्थ सीट पर एक ही नाम के तीन उम्मीदवार मुकाबले में उतर आए हैं.
आसनसोल उत्तर सीट पर 'कृष्णेंदु' नाम के तीन-तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में वोटरों में वोटिंग करते वक्त भ्रम फैलने को लेकर चर्चा है. मंगलवार को शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा छाया रहा.
नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय जब एकाएक 'कृष्णेंदु' नाम आसनसोल एसडीएम कार्यालय में पुकारा जाने लगा तो पहले कृष्णेंदु मुखोपाध्याय,, फिर कृष्णेंदु चटर्जी और अंत में भाजपा उमीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी, का नाम सामने आया. तभी से चर्चा होने लगी कि वोटरों को उलझन में डालने के लिए ऐसा किया गया है.
हालांकि ऐसी स्थिति राजनीति में पहली बार नहीं हुई, जिसमें एक ही नाम के अनेक प्रत्याशी एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
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Source: IOCL