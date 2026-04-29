हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद रिकॉर्ड मतदान, पहली बार वोटिंग 92 प्रतिशत के पार

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद रिकॉर्ड मतदान, पहली बार वोटिंग 92 प्रतिशत के पार

बंगाल के पहले चरण में 23 अप्रैल को हुए मतदान में 91.78 प्रतिशत वोटिंग दर्ज हुई थी. जबकि, चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे चरण और आखिरी चरण में 29 अप्रैल को रिकॉर्ड 91.71 प्रतिशत वोटिंग हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Assembly Polls 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान ने इतिहास रच दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, राज्य में पहले और दूसरे चरण में आज़ादी के बाद पहली बार वोटिंग का आंकड़ा 92 प्रतिशत के पार पहुंचा है.

पहले चरण में 23 अप्रैल को 91.78 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जबकि दूसरे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 91.71 प्रतिशत वोटिंग हुई. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, यह अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, जो 2011 के 84.72 प्रतिशत के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ता है.

बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग

इस चुनाव में खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही. करीब 93.24 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 91.74 रहा. राज्य में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा गया. दोनों ही दलों ने भारी मतदान को अपने पक्ष में माहौल का संकेत बताया है.

दक्षिण बंगाल के अहम क्षेत्रों कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया और उत्तर-दक्षिण 24 परगना में लंबी कतारें, राजनीतिक तनाव और छिटपुट हिंसा के बीच मतदान हुआ. ये इलाके चुनावी दृष्टि से बेहद निर्णायक माने जाते हैं.

टीएमसी बनाम बीजेपी का मुकाबला

मतदान के दौरान कुछ जगहों पर झड़प, तोड़फोड़, ईवीएम में खराबी और आरोप-प्रत्यारोप की घटनाएं भी सामने आईं. ममता बनर्जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे “हताशा” बताया.

कुल मिलाकर, रिकॉर्ड मतदान ने यह साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव बेहद कड़ा और निर्णायक है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी भागीदारी सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है या तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रखने में कामयाब रहती है.

  ये भी पढ़ें: बंगाल के इन दो एग्जिट पोल में बीजेपी हुई साफ, ममता बनर्जी की फिर से बन रही सरकार

Published at : 29 Apr 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Polls West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद रिकॉर्ड मतदान, पहली बार वोटिंग 92 प्रतिशत के पार
पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद रिकॉर्ड मतदान, पहली बार वोटिंग 92 प्रतिशत के पार
चुनाव 2026
Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी में फिर खिल सकता है कमल, एग्जिट पोल्स में NDA को 18+ सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े के पार
Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी में फिर खिल सकता है कमल, एग्जिट पोल्स में NDA को 18+ सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े के पार
चुनाव 2026
Exit Poll 2026: बंगाल के इन दो एग्जिट पोल में बीजेपी हुई साफ, ममता बनर्जी की फिर से बन रही सरकार
बंगाल के इन दो एग्जिट पोल में बीजेपी हुई साफ, ममता की फिर से बन रही सरकार
चुनाव 2026
केरल में 10 साल बाद सत्ता में फेरबदल के संकेत, कांग्रेस के पक्ष में बहुमत, क्या कहते हैं 'पोल ऑफ पोल्स' के आंकडे़
केरल में 10 साल बाद सत्ता में फेरबदल के संकेत, कांग्रेस के पक्ष में बहुमत, क्या कहते हैं 'पोल ऑफ पोल्स' के आंकडे़
Advertisement

वीडियोज

लखन अर्जुन रावत और नीतू बिष्ट ने कुक का किया पर्दाफाश, खाना बनाते वक्त थूकने का आरोप!
Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: 'हिट' मुंबई में 'फ्लॉप' हुए सूर्यकुमार यादव, 5 रन बनाकर आउट; दूसरा विकेट गिरा
LIVE: 'हिट' मुंबई में 'फ्लॉप' हुए सूर्यकुमार यादव, 5 रन बनाकर आउट; दूसरा विकेट गिरा
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर...'
बॉलीवुड
'क्या ही मजबूरी रही होगी', 'आशिकी' फेम राहुल रॉय का कंटेंट क्रिएटर संग रील वीडियो, यूजर्स हुए परेशान
'क्या ही मजबूरी रही होगी', 'आशिकी' फेम राहुल रॉय का कंटेंट क्रिएटर संग रील वीडियो, यूजर्स हुए परेशान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
टेक्नोलॉजी
फोन खो गया तो घबराएं नहीं! Find My Device से मिनटों में ढूंढ निकालें अपना स्मार्टफोन, ऐसे करें इस्तेमाल
फोन खो गया तो घबराएं नहीं! Find My Device से मिनटों में ढूंढ निकालें अपना स्मार्टफोन, ऐसे करें इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
OPEC देशों के पास दुनिया का कितना तेल रिजर्व, UAE के बाहर होने से कितना पड़ेगा फर्क?
OPEC देशों के पास दुनिया का कितना तेल रिजर्व, UAE के बाहर होने से कितना पड़ेगा फर्क?
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget