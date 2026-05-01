हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रुम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर

'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रुम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर

West Bengal Assembly Election 2026: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सीएम ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 May 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

टीएमसी के आरोपों के बाद 30 अप्रैल की देर रात पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा चलता रहा. पहले टीएमसी के नेता ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोपों के साथ स्ट्रांगरूम के सामने धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए. ये मुद्दा तब पूरी तरह गरमा गया जब सीएम ममता बनर्जी खुद टीएमसी कार्यकर्ता को लेकर ईवीएम स्ट्रांगरूम पहुंच गई. टीएमसी ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी. 

ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी: शुभेंदु अधिकारी

TMC का आरोप था कि ईवीएम स्ट्रांग-रूम के बाहर पहरेदारी के लिए तैनात पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बलों ने जान-बूझकर हटा दिया है, ताकि स्ट्रांग-रूम के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ की साजिश सची जा सके. वहीं अब कोलकाता और अन्य जिलों में मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास सुरक्षा बल द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है. इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2026) को कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सीएम ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

EVM स्ट्रांग रूम में चार घंटे रहीं सीएम ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार (30 अप्रैल 2026) को चार घंटे ईवीएम स्ट्रांगरूम में बिताने के बाद रात 12:07 बजे वहां से निकलीं. भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बैलेट बॉक्स में हेराफेरी के आरोपों के बीच ईवीएम और स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया एक तस्वीर शेयर किया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, 'मैं पश्चिम बंगाल और भवानीपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान सीएम को अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं.'

उन्होंने कहा कि वह (ममता बनर्जी) चाहे कितनी भी कोशिश कर लें नियमों से परे किसी भी गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ रही हैं. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों से EVM से संबंधित अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने के बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम का दौरा करने का फैसला किया.

मतगणना प्रक्रिया से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: ममता बनर्जी 

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘जनता के वोटों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. मैं शिकायतें मिलने के बाद यहां पहुंची. केंद्रीय बलों ने शुरू में मुझे घुसने नहीं दिया.’ चार मई को होने वाली मतगणना से पहले कड़े सुर में उन्होंने कहा, ‘अगर मतगणना प्रक्रिया से छेड़छाड़ का कोई इरादा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं: चुनाव आयोग

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इंतजाम के मद्देनजर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. स्ट्रॉन्ग रूम की चौबीस घंटे सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और लोग बाहर से भी इस निगरानी को देख सकते हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि आरोप लगाने के लिए ठोस कारण और सबूत होना चाहिए और शिकायतें निराधार हैं

ये भी पढ़ें : West Bengal Assembly Election 2026: बंगाल रिजल्ट से पहले फुल एक्शन में BJP, एग्जिट पोल में जीत के अनुमान के बाद तैयार किया ये मास्टर प्लान

Published at : 01 May 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रुम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर
'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रुम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026: बंगाल रिजल्ट से पहले फुल एक्शन में BJP, एग्जिट पोल में जीत के अनुमान के बाद तैयार किया ये मास्टर प्लान
बंगाल रिजल्ट से पहले फुल एक्शन में BJP, एग्जिट पोल में जीत के अनुमान के बाद तैयार किया ये मास्टर प्लान
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : विजय का TVK के नेताओं को निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
LIVE: विजय का TVK के नेताओं को निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mojtaba Khamenei Health: अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
बिहार
'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा
'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा
ओटीटी
Friday OTT Release: 'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड पर घर बैठे करें एंजॉय
'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब PAK-ईरान समेत 4 दावेदार, क्यों नहीं मिलेगा वापस?
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब पाकिस्तान भी दावेदार
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
इंडिया
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget