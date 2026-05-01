'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रुम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर
West Bengal Assembly Election 2026: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सीएम ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
टीएमसी के आरोपों के बाद 30 अप्रैल की देर रात पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा चलता रहा. पहले टीएमसी के नेता ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोपों के साथ स्ट्रांगरूम के सामने धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए. ये मुद्दा तब पूरी तरह गरमा गया जब सीएम ममता बनर्जी खुद टीएमसी कार्यकर्ता को लेकर ईवीएम स्ट्रांगरूम पहुंच गई. टीएमसी ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी.
ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी: शुभेंदु अधिकारी
TMC का आरोप था कि ईवीएम स्ट्रांग-रूम के बाहर पहरेदारी के लिए तैनात पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बलों ने जान-बूझकर हटा दिया है, ताकि स्ट्रांग-रूम के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ की साजिश सची जा सके. वहीं अब कोलकाता और अन्य जिलों में मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास सुरक्षा बल द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है. इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2026) को कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सीएम ममता बनर्जी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
ভবানীপুর নির্বাচনী এলাকা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোটার ভদ্রমণ্ডলী কে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয়া কে কোনোরকম বাড়তি সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) April 30, 2026
উনি যতোই চেষ্টা চালান না কেন, কোনো রকম নিয়ম বহির্ভূত… pic.twitter.com/9hxyr3A97x
EVM स्ट्रांग रूम में चार घंटे रहीं सीएम ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार (30 अप्रैल 2026) को चार घंटे ईवीएम स्ट्रांगरूम में बिताने के बाद रात 12:07 बजे वहां से निकलीं. भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बैलेट बॉक्स में हेराफेरी के आरोपों के बीच ईवीएम और स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया एक तस्वीर शेयर किया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, 'मैं पश्चिम बंगाल और भवानीपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान सीएम को अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं.'
उन्होंने कहा कि वह (ममता बनर्जी) चाहे कितनी भी कोशिश कर लें नियमों से परे किसी भी गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ रही हैं. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों से EVM से संबंधित अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने के बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम का दौरा करने का फैसला किया.
मतगणना प्रक्रिया से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: ममता बनर्जी
सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘जनता के वोटों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. मैं शिकायतें मिलने के बाद यहां पहुंची. केंद्रीय बलों ने शुरू में मुझे घुसने नहीं दिया.’ चार मई को होने वाली मतगणना से पहले कड़े सुर में उन्होंने कहा, ‘अगर मतगणना प्रक्रिया से छेड़छाड़ का कोई इरादा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'
किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं: चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इंतजाम के मद्देनजर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. स्ट्रॉन्ग रूम की चौबीस घंटे सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और लोग बाहर से भी इस निगरानी को देख सकते हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि आरोप लगाने के लिए ठोस कारण और सबूत होना चाहिए और शिकायतें निराधार हैं
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Source: IOCL