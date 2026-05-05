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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026जीत के बाद TVK चीफ विजय की पहली प्रतिक्रिया, PM के बाद राहुल गांधी को किया रिप्लाई, क्या कहा?

जीत के बाद TVK चीफ विजय की पहली प्रतिक्रिया, PM के बाद राहुल गांधी को किया रिप्लाई, क्या कहा?

TVK Joseph Vijay News: जोसेफ विजय ने पीएम मोदी के पोस्ट पर रिपोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु की जनता के कल्याण के लिए हम केंद्र सरकार के सहयोग की आशा करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी को भी जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 May 2026 07:31 PM (IST)
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एक्टर जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने विधानसभा चुनावों में 108 सीटों पर जीत कर तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया. टीवीके ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से संपर्क किया और सरकार बनाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. इस बीच जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी है.

TVK चीफ विजय ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

टीवीके को मिले इस जनादेश पर पीएम मोदी ने टीवीके को बधाई और शुभकमनाएं दीं, जिसके बाद विजय ने प्रधानमंत्री का आभार जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री कार्यालय आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. हमारी जनता का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है. राजनीति से ऊपर उठकर हम राज्य की प्रगति और तमिलनाडु की जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे. इस प्रयास में हम केंद्र सरकार के सहयोग की आशा करते हैं.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवीके को बधाई देते हुए कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में एनडीए का समर्थन करने वाले तमिलनाडु के मतदाताओं के प्रति हार्दिक आभार. उन्होंने कहा, 'हम जनता की समस्याओं के समाधान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हमेशा अग्रणी बने रहेंगे. टीवीके को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई. केंद्र सरकार तमिलनाडु की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी.'

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु परिणाम के बाद जोसेफ विजय से बात की और TVK के शानदार नतीजों के लिए उन्हें बधाई दी. उनके पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए विजय ने लिखा, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को उनके फोन कॉल और शुभकामनाओं के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद. हम लोगों की सेवा और अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, जिसके लिए सामूहिक सहयोग की जरूरत है. राजनीति से ऊपर उठकर, हम तमिलनाडु की जनता के कल्याण को प्राथमिकता देंगे.'

ये भी पढ़ें : कैसे बनेगी तमिनाडु में TVK की सरकार? बहुमत से 10 सीटें दूर विजय, CM की कुर्सी के ये हैं 3 समीकरण

Published at : 05 May 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Joseph Vijay TVK Tamil Nadu Election Result 2026
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