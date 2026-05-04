हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीरिजल्ट टैली LIVEआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल में BJP का बंपर बहुमत देख TMC फायर, ममता बनर्जी की पार्टी बोली- 'अभी तक 70 सीटों के...'

बंगाल में BJP का बंपर बहुमत देख TMC फायर, ममता बनर्जी की पार्टी बोली- 'अभी तक 70 सीटों के...'

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के बीच टीएमसी नेता सागरिका घोष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 May 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं. तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग सभी 293 सीटों के रुझान जारी नहीं कर रहा है, जिससे स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है.

सागरिका घोष ने कहा, “बंगाल पर एक महत्वपूर्ण सवाल है. चुनाव आयोग (@ECISVEEP) सभी 293 सीटों के ट्रेंड क्यों नहीं जारी कर रहा है? 70 से ज्यादा सीटों के रुझान जानबूझकर नहीं दिखाए जा रहे हैं. कृपया तुरंत सभी सीटों का डेटा जारी किया जाए.” उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इधर, ताजा रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में बीजेपी 198 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे है.

 

ये भी पढ़ें- Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी

TMC उम्मीदवार का बयान
 

शुरुआती रुझानों पर मणिकतला सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार श्रेया पांडे ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत रही हूं. इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी. पहले राउंड में अगर मैं 475 वोटों से पीछे भी हूं, तो अभी कुल 20 राउंड बाकी हैं और स्थिति बदल सकती है.”

मतगणना जारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती हो रही है.

बीजेपी ने किया बड़ा दावा
खड़गपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में बेहतर आने वाले हैं . उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में पिछले 50 वर्षों में जब भी कोई पार्टी सत्ता में आई है, उसे 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं . इस बार भी बीजेपी इस आंकड़े को पार करेगी .”

Published at : 04 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
ECI Breaking News Abp News West Bengal Election 2026 Elections 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
बंगाल में BJP का बंपर बहुमत देख TMC फायर, ममता बनर्जी की पार्टी बोली- 'अभी तक 70 सीटों के...'
बंगाल में BJP का बंपर बहुमत देख TMC फायर, ममता बनर्जी की पार्टी बोली- 'अभी तक 70 सीटों के...'
चुनाव 2026
West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में बीजेपी की आंधी, 170 से अधिक सीटों पर आगे, 15 साल बाद TMC के हार के संकेत
Live: बंगाल में बीजेपी की आंधी, 170 से अधिक सीटों पर आगे, 15 साल बाद TMC के हार के संकेत
चुनाव 2026
Election Result 2026 Winners LIVE: ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर समेत अन्य नेताओं का क्या हाल, पढ़िए फुल विनर लिस्ट
Winners LIVE: ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर समेत अन्य नेताओं का क्या हाल, पढ़िए फुल विनर लिस्ट
चुनाव 2026
Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल नतीजों के बाद UP 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश यादव की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
बंगाल नतीजों के बाद 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
इंडिया
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK की जीत पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK आगे, केशव ने अखिलेश पर कसा तंज
बॉलीवुड
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर , धर्मेंद्र को याद कर लिखा- 'दिलीप साहब के लिए उनका प्यार...'
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार को लेकर कही ये बात
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
ऑटो
Scrap Policy: सिर्फ इतने साल ही चला सकते हैं आप गाड़ी, स्क्रैप में जाने से पहले जान लें ये जरूरी मियम
सिर्फ इतने साल ही चला सकते हैं आप गाड़ी, स्क्रैप में जाने से पहले जान लें ये जरूरी मियम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget