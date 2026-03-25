कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार (25 मार्च) को कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख करेगा और उन पर चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र में संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का आरोप लगाएगा.

क्या बोले AICC महासचिव वेणुगोपाल?

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का ‘‘स्पष्ट उल्लंघन’’ है. उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने अपने शपथ पत्र में कर्नाटक के कोरमंगला स्थित एक संपत्ति का खुलासा नहीं किया, जबकि उन्होंने चुनाव अधिसूचना से ठीक पहले 17 मार्च 2026 को उसके लिए 5,02,085 रुपये कर का भुगतान किया था. उन्होंने कहा कि यही संपत्ति 2024 के चुनाव के दौरान घोषित की गई थी और अब उसे हटाया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है.

चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के लिए अपनी सभी संपत्तियों का पूर्ण खुलासा करना अनिवार्य है, इसके बावजूद नामांकन स्वीकार किया गया. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हाल में जारी चुनाव आयोग के एक परिपत्र, जिस पर कथित तौर पर भाजपा का मुहर है, को भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूडीएफ इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा.

#WATCH | Thrissur, Keralam | Congress MP KC Venugopal says," It is a clear triumph for the UDF. There will be a change of government in Keralam." pic.twitter.com/ubJL4oDRKC — ANI (@ANI) March 25, 2026

चुनाव में UDF की आसान जीत का दावा

वेणुगोपाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वास जताया कि यूडीएफ को ‘‘आसान जीत’’ मिलेगी और राज्य की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा, ‘‘यूडीएफ का समय आ गया है. केरल को बदलाव की जरूरत है और राज्य में सरकार बदलेगी.’’

LPG को बताया बड़ा चुनावी मुद्दा

कांग्रेस सांसद ने एलपीजी कीमतों में वृद्धि को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों, खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जहां भी वे जाते हैं, वहां एलपीजी संकट की चर्चा होती है और यह जन असंतोष का स्पष्ट संकेत है.