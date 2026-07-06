देश के कई हिस्सों में सोमवार (6 जुलाई) को दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और यूपी के कई इलाकों में बारिश होगी, जबकि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में रविवार को हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी. IMD के मुताबिक दोपहर 2.30 बजे तक छतरपुर में सबसे अधिक 49 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद गुरुग्राम में 35 मिमी, महरौली में 18 मिमी और ग्रेटर नोएडा में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 2 दिनों तक आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है.

IMD के मुताबिक गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का मौसम

छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. ओडिशा में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बिहार में सोमवार को बिजली गिरने की भी आशंका जताई है.

मुंबई के लिए रेड अलर्ट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है. मुंबई में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. बारिश के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों की फ्लाइट भी काफी लेट हुई. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि सुबह खराब मौसम की वजह से रनवे का संचालन प्रभावित हुआ. मुंबई के कई इलाकों में महज पिछले 24 घंटे में 200 मिमी से अधिक और कुछ जगहों पर 300 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें

'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर