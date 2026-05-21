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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Falta Bypoll: पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान शुरू, 285 बूथों पर भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात, TMC उम्मीदवार जहांगीर खान मैदान से बाहर

Falta Bypoll: पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान शुरू, 285 बूथों पर भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात, TMC उम्मीदवार जहांगीर खान मैदान से बाहर

हाल ही में संपन्न हुए दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा सीट पर मतदान हुआ था. हालांकि, उस दिन इस निर्वाचन क्षेत्र से कथित चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 May 2026 07:30 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पुनर्मतदान शुरू हो गया है. इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराया जा रहा. मतदान सुबह 7:00 बजे से शुरू हो गया है और यह शाम 6:00 बजे तक चलेगा. चुनाव के नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

हाल ही में संपन्न हुए दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा सीट पर मतदान हुआ था. हालांकि, उस दिन इस निर्वाचन क्षेत्र से कथित चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं.

कई पोलिंग बूथ पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के सामने वाले ईवीएम बटन कथित तौर पर सफेद टेप से ढके हुए थे. जांच के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया.

इससे पहले ही, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा कर दी थी कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने फाल्टा के लिए विकास पैकेज की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारी पर अपना भरोसा जताया था.

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मतदान कर्मी पूरी तरह तैयार हैं और तैनाती का काम सुचारू रूप से चल रहा है.

सीईओ कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई है कि मतदान प्रक्रिया का हर पहलू सुचारू रूप से चले. इन सभी उपायों का उद्देश्य मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है. यह पुनर्मतदान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की कड़ी सुरक्षा घेरे में संपन्न होगा, जो कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी बड़ी संख्या है.

हालांकि, सीईओ कार्यालय ने यह स्पष्ट किया कि खान की घोषणा के बावजूद, दोबारा होने वाले मतदान में उनका नाम तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर ही रहेगा और ईवीएम पर भी उनका नाम इसी रूप में दिखाई देता रहेगा.

Published at : 21 May 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
TMC Jahangir Khan Falta BJP CONGRESS BENGAL
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