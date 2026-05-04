Vaikom Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र वाईकॉम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Vaikom Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र वाईकॉम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Vaikom से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI के, C. K. Asha 29122 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के P. R. Sona को 42266 वोट मिले थे.

केरल वाईकॉम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. वाईकॉम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Vaikom Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल वाईकॉम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.