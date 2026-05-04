Vadakara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र वडकारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Vadakara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र वडकारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Vadakara से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, RMPI के, K. K. Rema 7491 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,LJD के Manayath Chandran को 57602 वोट मिले थे.

केरल वडकारा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. वडकारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Vadakara Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल वडकारा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.