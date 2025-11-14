हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अवसरवाद, परिवारवाद, अव्यवस्था को जनता ने नकारा', बिहार में NDA की बंपर जीत पर बोले CM धामी

Bihar Election Result 2025: बिहार में NDA के प्रदर्शन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता ने अवसरवाद, परिवारवाद, अव्यवस्था और दुष्प्रचार की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का दिन है, बिहार के रुझानों में एनडीए दमदार बढ़त बनाए हुए है. रुझानों में एनडीए को 202, महागठबंधन को 35 और अन्य को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है. वहीं बिहार के नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है.
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार चुनाव के रुझानों पर कहा है कि, बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्पूर्ण राष्ट्र में हो रहे विकास के महायज्ञ का प्रतिफल है. यह परिणाम स्पष्ट संदेश है कि बिहार की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करती."

'जनता ने दुष्प्रचार, परिवारवाद, अव्यवस्था अवसरवाद को नकारा'

पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि "महागठबंधन की करारी हार साबित करती है कि अवसरवाद, परिवारवाद, अव्यवस्था और दुष्प्रचार की राजनीति को जनता अब पूरी तरह नकार चुकी है."  मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि "यह विजय जनता के विश्वास, संगठन की निरंतर मेहनत और जनसेवा के प्रति एनडीए के अटूट संकल्प की पुष्टि है. सभी विजयी प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई."

अब लोग काम के आधार पर देते हैं वोट- मुख्यमंत्री

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "आज बिहार की जनता ने विकास, प्रधानमंत्री मोदी और NDA पर अपनी मुहर लगाकर उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है. लोग अब काम के आधार पर वोट देते हैं... जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करते हुए वहां एक बार फिर NDA की सरकार बनाई है. मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जहां भी चुनाव होने हैं, वहां लोग कांग्रेस के झूठ और छल को नकारने के लिए तैयार हैं."

Published at : 14 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Bihar Election Result Live UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
