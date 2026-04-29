‘द मास्टर’: तमिलनाडु चुनाव में आया राजनीति का एक नया ‘थलैवा’

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल एक असाधारण राजनीतिक क्षण की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां फिल्म जगत का सुपरस्टार एक गंभीर राजनीतिक दावेदार में बदलता दिख रहा है. TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) के उभार और जोसेफ विजय चंद्रशेखर जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से पुकारते हैं, की लोकप्रियता ने राज्य की पारंपरिक DMK बनाम AIADMK राजनीति को पहली बार ठोस चुनौती दी है. यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि सत्ता की कथा के बदलने का संकेत है.

Axis My India एग्जिट पोल के मुताबिक TVK 98 से 120 सीटों के बीच पहुंच सकती है यानी बहुमत के करीब या उससे ऊपर. इससे भी अहम संकेत नेतृत्व के सवाल पर मिलता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को 37% लोगों की पहली पसंद बताया गया है, जो उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से आगे रखता है. यह बढ़त बताती है कि विजय की छवि ‘स्टार’ से आगे बढ़कर ‘निर्णायक नेता’ के रूप में स्वीकार की जा रही है. अगर नतीजे इन रुझानों की पुष्टि करते हैं, तो 2026 तमिलनाडु की राजनीति में वह मोड़ साबित हो सकता है जहां ‘द मास्टर’ सिर्फ पर्दे पर नहीं, सत्ता के गलियारों में भी अपनी पहचान दर्ज कराता है.

स्टारडम से राजनीतिक पूंजी तक

विजय की फिल्मों ने सालों से एक सामाजिक-राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा. उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, आम आदमी की लड़ाई, और सत्ता से टकराने का साहस दिखा. 2026 के चुनाव में यही नैरेटिव वोट में तब्दील होता दिखा. एग्जिट पोल के संकेत बताते हैं कि उनकी ऑन-स्क्रीन ‘मास’ अपील ऑफ-स्क्रीन राजनीतिक समर्थन में बदल गई है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच.

एंटी-एस्टैब्लिशमेंट की लहर

तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. इस चुनाव में एक हिस्सा उस स्थायी द्वंद्व से बाहर निकलना चाहता दिखा. विजय ने खुद को उसी ‘तीसरे विकल्प’ के रूप में पेश किया, जिसमें वे न तो पारंपरिक सत्ता का हिस्सा रहे, न ही पुरानी विपक्षी संरचना का. TVK का उदय इसी मनोदशा का नतीजा माना जा रहा है.

वोट शेयर की बराबरी, सीटों में बढ़त

एग्जिट पोल में DMK+ और TVK दोनों को लगभग 35% वोट शेयर मिलता दिख रहा है. हालांकि सीटों के अनुमान में TVK की बढ़त बताती है कि पार्टी ने ‘स्विंग सीटों’ पर बेहतर प्रदर्शन किया, जहां मामूली वोट अंतर भी जीत-हार तय करता है. यह संकेत देता है कि विजय की अपील सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्णायक सीटों पर असर डालने में सफल रही.

सत्ता मिली तो परीक्षा बड़ी



इस सब के बीच एक जरूरी सवाल बना हुआ है कि क्या यह विजय फैक्टर स्थायी संगठन में तब्दील हो पाएगा? DMK और AIADMK दशकों से मजबूत जमीनी नेटवर्क पर टिके हैं. TVK के लिए असली परीक्षा सरकार गठन के बाद शुरू होगी, जिसमें नीतिगत फैसले, प्रशासनिक क्षमता और संगठन का विस्तार शामिल होगा.

विजय की राजनीति अब एक प्रतीक से आगे बढ़कर प्रणाली बनने की दहलीज पर है. उनकी छवि ‘मास हीरो’ की है, लेकिन शासन ‘मास अपील’ से नहीं, संस्थागत दक्षता से चलता है. अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होते हैं, तो विजय को अपनी लोकप्रियता को नीति और प्रशासन में बदलने की चुनौती का सामना करना होगा.

तमिलनाडु की राजनीति में ‘थलैवा’ शब्द सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, नेतृत्व का प्रतीक है. एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि विजय इस दर्जे की ओर बढ़ चुके हैं. यह चुनाव केवल एक पार्टी के उभार की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जिसमें मतदाता नए चेहरे, नई भाषा और नई राजनीति को मौका देना चाहता है.

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