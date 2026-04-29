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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026‘द मास्टर’: तमिलनाडु चुनाव में आया राजनीति का एक नया ‘थलैवा’

‘द मास्टर’: तमिलनाडु चुनाव में आया राजनीति का एक नया ‘थलैवा’

Tamil Nadu Exit Poll 2026: एग्जिट पोल के मुताबिक TVK 98 से 120 सीटों के बीच पहुंच सकती है यानी बहुमत के करीब या उससे ऊपर. उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद भी बताया गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 10:18 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल एक असाधारण राजनीतिक क्षण की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां फिल्म जगत का सुपरस्टार एक गंभीर राजनीतिक दावेदार में बदलता दिख रहा है. TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) के उभार और जोसेफ विजय चंद्रशेखर जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से पुकारते हैं, की लोकप्रियता ने राज्य की पारंपरिक DMK बनाम AIADMK राजनीति को पहली बार ठोस चुनौती दी है. यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि सत्ता की कथा के बदलने का संकेत है. 

Axis My India एग्जिट पोल के मुताबिक TVK 98 से 120 सीटों के बीच पहुंच सकती है यानी बहुमत के करीब या उससे ऊपर. इससे भी अहम संकेत नेतृत्व के सवाल पर मिलता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को 37% लोगों की पहली पसंद बताया गया है, जो उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से आगे रखता है. यह बढ़त बताती है कि विजय की छवि ‘स्टार’ से आगे बढ़कर ‘निर्णायक नेता’ के रूप में स्वीकार की जा रही है. अगर नतीजे इन रुझानों की पुष्टि करते हैं, तो 2026 तमिलनाडु की राजनीति में वह मोड़ साबित हो सकता है जहां ‘द मास्टर’ सिर्फ पर्दे पर नहीं, सत्ता के गलियारों में भी अपनी पहचान दर्ज कराता है.

स्टारडम से राजनीतिक पूंजी तक

विजय की फिल्मों ने सालों से एक सामाजिक-राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा. उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, आम आदमी की लड़ाई, और सत्ता से टकराने का साहस दिखा. 2026 के चुनाव में यही नैरेटिव वोट में तब्दील होता दिखा. एग्जिट पोल के संकेत बताते हैं कि उनकी ऑन-स्क्रीन ‘मास’ अपील ऑफ-स्क्रीन राजनीतिक समर्थन में बदल गई है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच.

एंटी-एस्टैब्लिशमेंट की लहर

तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. इस चुनाव में एक हिस्सा उस स्थायी द्वंद्व से बाहर निकलना चाहता दिखा. विजय ने खुद को उसी ‘तीसरे विकल्प’ के रूप में पेश किया, जिसमें वे न तो पारंपरिक सत्ता का हिस्सा रहे, न ही पुरानी विपक्षी संरचना का. TVK का उदय इसी मनोदशा का नतीजा माना जा रहा है.

वोट शेयर की बराबरी, सीटों में बढ़त

एग्जिट पोल में DMK+ और TVK दोनों को लगभग 35% वोट शेयर मिलता दिख रहा है. हालांकि सीटों के अनुमान में TVK की बढ़त बताती है कि पार्टी ने ‘स्विंग सीटों’ पर बेहतर प्रदर्शन किया, जहां मामूली वोट अंतर भी जीत-हार तय करता है. यह संकेत देता है कि विजय की अपील सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्णायक सीटों पर असर डालने में सफल रही.

सत्ता मिली तो परीक्षा बड़ी

इस सब के बीच एक जरूरी सवाल बना हुआ है कि क्या यह विजय फैक्टर स्थायी संगठन में तब्दील हो पाएगा? DMK और AIADMK दशकों से मजबूत जमीनी नेटवर्क पर टिके हैं. TVK के लिए असली परीक्षा सरकार गठन के बाद शुरू होगी, जिसमें नीतिगत फैसले, प्रशासनिक क्षमता और संगठन का विस्तार शामिल होगा.

विजय की राजनीति अब एक प्रतीक से आगे बढ़कर प्रणाली बनने की दहलीज पर है. उनकी छवि ‘मास हीरो’ की है, लेकिन शासन ‘मास अपील’ से नहीं, संस्थागत दक्षता से चलता है. अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होते हैं, तो विजय को अपनी लोकप्रियता को नीति और प्रशासन में बदलने की चुनौती का सामना करना होगा.

तमिलनाडु की राजनीति में ‘थलैवा’ शब्द सिर्फ लोकप्रियता का नहीं, नेतृत्व का प्रतीक है. एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि विजय इस दर्जे की ओर बढ़ चुके हैं. यह चुनाव केवल एक पार्टी के उभार की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जिसमें मतदाता नए चेहरे, नई भाषा और नई राजनीति को मौका देना चाहता है.

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु में विजय का सियासी डेब्यू धमाकेदार! एग्जिट पोल में TVK के आंकड़ों ने किया हैरान

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 29 Apr 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay TVK Tamil Nadu Election 2026 Exit Poll 2026
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