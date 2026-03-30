केरल में 100 सीटों के लक्ष्य के साथ राहुल गांधी दो दिवसीय चुनावी अभियान करेंगे

Kerala Assembly Election 2026: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए दो दिवसीय भारी चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वह प्रमुख जनकल्याण गारंटियों और 140 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे के साथ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के कार्यकर्ताओं को गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे.



गांधी का दिन यहां केरल कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ शुरू होगा, जिसके बाद वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य केरल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे.



लोकसभा में विपक्ष के नेता पुथुपल्ली पहुंचने से पहले अडूर और पतनमतिट्टा में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे, जहां वह एक रैली और रोड शो आयोजित करेंगे. वह कांजीकुझी में एक नुक्कड़ सभा (कॉर्नर रिसेप्शन) में भी शामिल होंगे और अतिरमपुझा में रैली के साथ दिनभर के चुनावी कार्यक्रम का समापन करेंगे. दिनभर के कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता मध्य केरल की पांच महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे.



अपनी यात्रा के दूसरे दिन (मंगलवार को) पूर्व वायनाड सांसद अपना ध्यान उत्तर केरल पर केंद्रित करेंगे, जहां वह छह विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ राज्य नेता भी मौजूद रहेंगे. उन्हें इस क्षेत्र में दो प्रमुख रोड शो करने की योजना है.



चुनावी अभियान के दौरान, गांधी और यूडीएफ अपने चुनावी वादों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,000 रुपये मासिक सहायता की गारंटी पर भारी जोर देंगे.



पार्टी नेताओं ने बताया कि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में गांधी कुल 30 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जिसके साथ कई रोड शो भी शामिल होंगे. यह विपक्षी गठबंधन की धरातल पर तैयारी को दर्शाता है.



कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ, जो चुनाव में एकजुट मोर्चे के रूप में मैदान में उतरा है, सत्ता में वापसी को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है. राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि चुनावी अभियान के दौरान जनता की प्रतिक्रिया इंगित करती है कि गठबंधन राज्य में 100 सीटों के आंकड़े को पार करते हुए भारी जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है.