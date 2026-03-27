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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'राहुल गांधी के प्रभाव से डरते हैं पिनरई विजयन, तभी तो पीएम को...', कांग्रेस ने केरल सीएम पर बोला हमला

'राहुल गांधी के प्रभाव से डरते हैं पिनरई विजयन, तभी तो पीएम को...', कांग्रेस ने केरल सीएम पर बोला हमला

केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने केंद्र के साथ पीएम-श्री योजना और श्रम संहिताओं पर समझौते किए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर कुछ आरोप लगाए हैं. शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को उन्होंने कहा कि कि केरल सीएम पिनराई विजयन राज्य में राहुल गांधी के प्रभाव से डरे हुए हैं और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे.

केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए ये दावे किए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले दो दिन से अपने संवाददाता सम्मेलनों में राहुल गांधी लगातार पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'पिनराई विजयन जानते हैं कि केरल की जनता राहुल गांधी से कितना प्रभावित है इसलिए वह उनसे घबराए हुए हैं और जब वह लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कुछ तो कहना चाहिए.'

केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने केंद्र के साथ पीएम-श्री योजना और श्रम संहिताओं पर समझौते किए हैं. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत अन्य मुख्यमंत्री अपने राज्यों की मांगों को मजबूती से उठा रहे हैं, निधि हासिल कर रहे हैं और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन केरल के मुख्यमंत्री का ध्यान केवल राहुल गांधी को निशाना बनाने पर केंद्रित है.

केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'केरल की जनता जानती है कि राहुल गांधी कौन हैं.' पत्तनमथिट्टा में एक समर्थक से जुड़ी कथित घटना का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके नेता विजयन की तरह जनता के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को सत्ता से बाहर करने के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) एकजुट है. उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो वायनाड में 2024 के भूस्खलन पीड़ितों के लिए घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया है. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि चार मई को परिणाम घोषित होने पर यूडीएफ वायनाड की सभी सीट पर भारी जीत दर्ज करेगा.

 

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Published at : 27 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi KC Venugopal Kerala Assembly Election PM Modi CONGRESS
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