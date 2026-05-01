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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल में काउंटिंग से पहले क्या खोले गए बैलेट बॉक्स? बवाल के बीच चुनाव आयोग का आया जवाब, कहा- 'वहां पर...'

बंगाल में काउंटिंग से पहले क्या खोले गए बैलेट बॉक्स? बवाल के बीच चुनाव आयोग का आया जवाब, कहा- 'वहां पर...'

Bengal Election 2026: ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार (30 अप्रैल) को अपनी स्थिति साफ की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 May 2026 07:08 AM (IST)
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स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं के धरने और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार (30 अप्रैल) को अपनी स्थिति साफ की है. TMC नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है.

CCTV से छेड़छाड़ का चुनाव आयोग ने किया खंडन

मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम का कोई भी CCTV कैमरा बंद नहीं किया गया था. उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम की 'लाइव फुटेज' सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कि वे खुद निगरानी कर सकें. आयोग ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है. हाल ही में TMC नेताओं ने आरोप लगाया था कि कुछ जगहों पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे कैमरे बंद मिले, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे.

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल आठ स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए थे, जिसमें से सात में EVM मशीनें और एक में पोस्टल बैलेट रखे गए हैं. इन सभी कमरों की लाइव फुटेज लगातार दिखाई जा रही है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सुरक्षा के घेरे से बाहर रहकर इस फुटेज के जरिए मशीनों की निगरानी कर सकते हैं. इसके लिए सुरक्षा के कड़े तीन-स्तरीय इंतजाम किए गए हैं.

'EVM स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित' - चुनाव आयोग

बयान में कहा गया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर सभी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित, सीलबंद और कड़ी निगरानी में हैं. अधिकारियों ने साफ किया कि वहां केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया तय नियमों के तहत की जा रही थी, जिसे गलत तरीके से ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के रूप में पेश किया गया.

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बेलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर कहा कि 'खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम हैं और सभी को मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में बंद और सील किया गया था. आखिरी ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम बुधवार देर रात वोटिंग पूरी होने के बाद गुरुवार सुबह करीब 5:15 बजे सील किया गया. सभी ईवीएम वाले स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित रूप से बंद हैं और उनकी लगातार सुरक्षा निगरानी की जा रही है.'

क्या बोले रिटर्निंग ऑफिसर ?

रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि इसी परिसर में एक अलग स्ट्रॉन्ग रूम पोस्टल बैलेट के लिए भी है, जहां अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट रखे गए हैं. गुरुवार शाम 4 बजे से इसी पोस्टल बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया शुरू की गई थी. उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की छंटनी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बने कॉरिडोर में की जा रही थी, जबकि मुख्य ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह बंद और सीलबंद रहे. इस प्रक्रिया की जानकारी पहले ही सभी ऑब्जर्वरों, रिटर्निंग ऑफिसरों और राजनीतिक दलों को दे दी गई थी. 

रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों और एजेंटों को इसकी सूचना दें. इस पर उन्होंने टीएमसी के कुणाल घोष, माकपा की परमिता रॉय, भाजपा के पार्थ चौधरी, कांग्रेस की शाहिना जावेद, एसयूसीआई (सी) की जयंती मित्रा समेत सभी उम्मीदवारों  और उनके चुनाव एजेंटों को आधिकारिक सूचना भेजी गई थी. निर्वाचन अधिकारियों ने दोहराया कि पोस्टल बैलेट की छंटनी शाम 4 बजे सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देने के बाद तय प्रोसेस के मुताबिक शुरू की गई और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम को किसी भी स्तर पर नहीं खोला गया.

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Published at : 01 May 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
TMC EVM Election Commission EVM  MAMATA BANERJEE
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