हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अल्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, जानें किससे कर दी तुलना

बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अल्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, जानें किससे कर दी तुलना

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं के पास मुसलमान, पाकिस्तान, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीन तलाक इन सबके अलावा कोई बात ही नहीं है.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई. बीजेपी के राहुल गांधी की पंचमढ़ी जंगल सफारी पर सवाल उठाने और गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कड़ा पलटवार किया है. अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडर-इन-चीफ अयूब खान के साथ की. राशिद अल्वी ने कहा पीएम मोदी ने मन की बात अयूब खान से सीखी है. 

पुलवामा का जिक्र कर बीजेपी को घेरा
राहुल गांधी की जंगल सफारी पर बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए अल्वी ने कहा, "जहां तक जंगल सफारी का ताल्लुक है इलेक्शन का आज आखिरी दिन है क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई है. 14 फरवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट पार्क के अंदर जो सेलिब्रेट कर रहे थे और बोट में बैठकर मजे कर रहे थे, जबकि पुलवामा के अंदर हमारे सीआरपीएफ की 40 जवान शहीद हो गए थे. क्या बीजेपी भूल गई है इस बात को कि उन्हीं के गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल ने कहा था सतपाल मलिक खामोश रहो और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था."

उन्होंने आगे कहा, "आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया. पता नहीं चला कौन जिम्मेदार था. क्या है बीजेपी का पास इस बात का जवाब? 14 फरवरी को तो वह एंजॉय कर रहे थे यह तो जंगल सफारी का मामला है वह कॉर्बेट के अंदर पूरी फिल्म बना रहे थे उधर सीआरपीएफ के लोग अपने जान दे रहे थे. बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए."

गिरिराज के बयान पर करारा जवाब
गिरिराज के बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग वाले बयान पर कहा, "गिरिराज इस काबिल नहीं है कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए. जलालत का कोई जवाब नहीं होता. मुझे ताजुब होता है बीजेपी के पास क्या कोई अच्छे पढ़े-लिखे लोग नहीं है जो अच्छी बातें कर सके. ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बना रखा है, जिस तरह से गिरिराज सिंह बात करते हैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है क्योंकि भारत सरकार की स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो आप वापस ले लो ना. आप कह दो सिर्फ हिंदुओं को फायदा पहुंचेगा मुसलमान को फायदा नहीं होगा. हिम्मत है तो करके देखो वरना इस तरीके के बयान मत दो. 

बुर्का वाले बयान पर घूंघट का हवाला
गिराज के बुर्का उठाने वाले बयान पर कहा, "उन्हें एहसास नहीं है कि हमारे गांव के अंदर हिंदू बहनें भी इतना बड़ा घूंघट निकालकर पर्दा करती हैं, लेकिन जब वह आधार कार्ड बनवाने जाती है तो उन्हें भी घुंघट उठना पड़ता है. वह किसी के सामने घूंघट नहीं उठाती. तुम समझते हो यह पाकिस्तान है और शरीयत का हुक्म है तो तुम्हारी सरकार है जो चाहे वह करो लेकिन मैं गिरिराज और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा अमेरिकी डेमोक्रेसी से सबक हासिल करो. वह कॉम्पिटेंट लोगों को चुनते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करते."

रमेश बिधूड़ी के बयान पर तंज
रमेश बिधूड़ी के बयान पर कहा, "बीजेपी के नेताओं के पास मुसलमान, पाकिस्तान, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीन तलाक इन सबके अलावा कोई बात ही नहीं है और वह समझते हैं किस तरीके की बातें करके वह हिंदू कम्युनिटी को खुश कर देंगे, लेकिन वह वक्त गुजर गया है अब बिहार की जनता इनको इन बातों का जवाब देगी. प्रधानमंत्री हर महीने मां की बात करते हैं तो उन्होंने ये किस से सीखा, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला अयूब खान था जो हर महीने मां की बात करता था. मुझे लगता है मोदी जी ने अयूब खान से मन की बात करना भी सीखा है. जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते."

ये भी पढ़ें

'आत्मनिर्भर भारत का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होगा तय', देहरादून में बोले पीएम मोदी, गढ़वाली में की संबोधन की शुरुआत

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 09 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Tags :
Rashid Alvi PM Modi Pakistan CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए Tejashwiका प्रचार, जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ | RJD
आज शाम से थम जाएगा बिहार में चुनावी शोर, शाम 5 बजे से बंद हो जाएगा प्रचार । Bihar Election
Bihar Election से जुड़ी 5 खबरें देखिए फटाफट अंदाज में । JDU । RJD । BJP । Congress
Russia के Dagestan में बड़ा Helicopter हादसा, 5 लोगों की मौत । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget