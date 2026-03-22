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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026केरल में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, सिर्फ एक कैंडिडेट का किया ऐलान, जानें कौन है वो?

केरल में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, सिर्फ एक कैंडिडेट का किया ऐलान, जानें कौन है वो?

BJP 4th candidate list, Kerala: केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें केवल एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं बीजेपी ने किसे टिकट दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 22 Mar 2026 07:04 PM (IST)
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केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की है. इसमें एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए एडवोकेट एस. स्मिता को प्रत्याशी बनाया है. उनको वर्कला सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है.

कौन हैं एस. स्मिता?

एडवोकेट एस स्मिता केरल में कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) में रह चुके हैं. हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था. अब भाजपा ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों में एडवोकेट एस. स्मिता को वर्काला सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अप्रैल 2026 में होने वाले हैं.

तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान

इससे पहले 21 मार्च को भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की थी. पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से करमना जयन को उम्मीदवार बनाया है. पुथुपल्ली से रवीन्द्रनाथ वकत्थानम को, चवरा से के आर राजेश को, चदयामंगलम से आर एस अरुण राज को और पीरुमाडे सीट से वी रतीश चुनाव मैदान में उतरेंगे. विवेक गोपन को अरुविक्करा सीट, टी एन सुरेश को कोवलम और एस राजशेखरन नायर को नेय्याट्टिनकारा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी ने मावेलिक्करा सीट से अजिमोन, चिरायिनकीझु से बी एस अनूप और अदूर सीट से पंडालम प्रतापन को उम्मीदवार बनाया है.

केरल में कब होंगे विधानसभा चुनाव?

केरल में 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान  140 विधानसभा वाले राज्य में किस दल की सरकार होगी, इसका फैसला वहां के कुल 2.71 करोड़ मतदाता करेंगे. चुनाव 20 फरवरी को तैयार और जारी की गई अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे, जिसे विशेष गहन संशोधन के बाद तैयार किया गया है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. जिससे बेहद कड़ा मुकाबला होने की संभावना है.

 

Published at : 22 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Kerala BJP Breaking News Abp News Assembly Election 2026 Election 2026 Kerala Assembly Election 2026
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