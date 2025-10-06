हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 202514 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स, मोबाइल के लिए नई व्यवस्था... बिहार चुनाव को लेकर EC ने किए 10 बड़े ऐलान

14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स, मोबाइल के लिए नई व्यवस्था... बिहार चुनाव को लेकर EC ने किए 10 बड़े ऐलान

Bihar Election 2025 Date: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी चुनाव प्रक्रिया में हुए अहम बदलावों के बार में जानकारी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए दो चरण में मतदान होंगे. चुनाव आयोग ने बताया कि 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होंगे. वहीं, चुनावी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.बिहार के मतदाताओं को संदेश देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हम बिहार के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव न केवल अनुकरणीय और सुचारू होंगे, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के कारण सबसे शांतिपूर्ण भी होंगे.चुनाव आयोग ने मतदान के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं.

पोलिंग बूथ पर 12,00 मतदान डाल सकेंगे वोट
अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की बजाय 1,200 मतदाता मतदान कर सकेंगे, और राज्य भर में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा कुल 90 हजार से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की आवश्यकता होगी.2025 के विधानसभा चुनाव इस पूर्वी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद होने वाले पहले चुनाव होंगे, जिसके बाद 7.43 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची तैयार हुई, जिसमें 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं.

22 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई SIR प्रक्रिया
ज्ञानेश कुमार ने 22 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित एसआईआर की विस्तृत जानकारी और समय-सीमा भी साझा की और बताया कि अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार के लिए अनुरोध करने की अवधि आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से 10 दिन पहले तक खुली रहेगी.मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की फर्जी खबरों को रोकने के लिए चुनाव आयोग की योजनाओं की भी जानकारी दी ताकि गलत सूचनाओं का मुकाबला किया जा सके. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक अलग पर्यवेक्षक होगा, जबकि पहले एक पर्यवेक्षक एक से अधिक सीटों के लिए जिम्मेदार होता था.

सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा पूरी करने, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और व्यवस्थाओं का आकलन करने के ठीक एक दिन बाद हुई है.जानकारी के अनुसार, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों, जो 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पड़ते हैं, के साथ ओवरलैपिंग से बचने के लिए कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है. इस विचार का उद्देश्य सुचारू मतदान और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना है.

बिहार चुनाव बनेगा देश के लिए उदाहरण
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाले समय में सभी चुनावों के लिए एक उदाहरण बनेगा. उन्होंने बताया कि  बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता के लिए, पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे. हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी. चुनाव आयोग ने अहम ऐलान करते हुए कहा, पोस्टल बैलेट्स की गिनती EVM के लास्ट दो राउंड की गिनती से पहले अनिवार्य होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार चुनाव में 14 लाख लोग फर्स्ट टाइम वोटर होंगे.

फेक न्यूज को भी काउंटर करने की तैयारी
अगर कोई फेक न्यूज आती है खासकर सोशल मीडिया से तो उसको काउंटर किया जाएगा. ड्रग्स, कैश या अन्य प्रतिबंधित चीजों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. उन्होेंने बताया कि 17 नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. यह आगे चलकर पूरे देश के चुनावों में लागू होंगे. उन्होंने आगे बताया कि पहली बार बूथल लेवल एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है. पहले इनकी ट्रेनिंग जिला या विधानसभा लेवल पर होती थी. इस बार चुनाव आयोग के ट्रेनिंग इस्टीट्यूट में बुलाकर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है.

मतदाता सूची पर भी हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लगभग 22 साल के बाद बिहार में मतदाता सूची में सुधार किया गया. सोशल मीडिया पर इसके बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया. जबकि सत्यता यह है कि सभी के साथ मिलकर इसे सुरक्षित तरीके से संपन्न किया गया. राजनीतिक पार्टियों, अधिकारियों के साथ मिलकर पारदर्शिता के साथ सूची की त्रुटियों को ठीक किया गया. सभी एजेंसियों के साथ मिलकर SOP बनाया गया कि कैसे नए मतदाताओं के पास उनका मतदाता पहचान पत्र दिया जाए.

पोलिंग बूथ तक वोटर्स ले जा सकेंगे अपने फोन
उन्होंने आगे कहा, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर अपना फोन जमा किया जा सकता है. वोटिंग के बाद वे अपना फोन वापस ले जा सकते हैं. चुनाव आयेग के 40 ऐप को एक जगह समन्वित करते हुए एक ही मदर ऑफ ऑल ऐप की शुरुआत भी बिहार चुनाव के दौरान की जाएगी. पोस्टल बैलेट्स की गिनती EVM के लास्ट दो राउंड की गिनती से पहले अनिवार्य होगा.

वोटर्स की संख्या लगभग 7.42 करोड़
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिक और लगभग 14,000 मतदाता 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं.

Published at : 06 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget