बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने रूझानों दो-तिहाई बहुमत से कहीं अधिक सीटें हासिल करते हुए प्रचंड बढ़त बना ली है. इन नतीजों के साथ बीजेपी ने विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है. बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी अब लगातार चुनावी हार के प्रतीक बन चुके हैं. वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह चुनाव जनता के खिलाफ कराए गए.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी! एक और चुनाव, एक और हार! अगर चुनावी हार के लिए कोई अवार्ड होता तो वे हर बार पहला स्थान पाते. अब तो हार भी सोचती होगी कि ये उन्हें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेते हैं.”

राहुल गांधी ने की थी ‘वोटर अधिकार यात्रा’

चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 16 दिनों की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाली, जिसमें उन्होंने 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की. उन्होंने 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया. बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल थे.

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को नतीजों की सच्चाई समझनी चाहिए. उन्होंने कबीरदास का दोहा सुनाते हुए कहा, “बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय. जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय.”

"राहुल गांधी नंबर 1… चुनाव हारने में"- प्रदीप भंडारी

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, “राहुल गांधी नंबर 1 हैं- निर्विवाद, अजेय और अपराजित… 95 चुनाव हार चुके हैं और सिलसिला जारी है. यह भी संयोग नहीं कि यह नतीजे जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आए हैं.”

विपक्ष ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, “पहले रुझानों से ही स्पष्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं. यह लड़ाई अब बीजेपी-कांग्रेस की नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार बनाम जनता की हो गई है.”

आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप

आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि चुनाव पूरी तरह हाइजैक था. उन्होंने कहा, “80 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और 1 लाख वोट अज्ञात. ऐसे चुनाव में नतीजे क्या होंगे?”

अखिलेश यादव बोले, "बिहार में चुनावी साजिश"

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में प्रशासनिक मिलीभगत से चुनाव परिणाम बदले गए. उन्होंने कहा, “बीजेपी पार्टी नहीं, छल है. जो खेल बिहार में हुआ, अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी में नहीं होने देंगे.”

