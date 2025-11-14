हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'

Bihar Election Result 2025: बिहार में एनडीए की बढ़त और महागठबंधन की कमजोर स्थिति ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के वोट चोरी और हाइड्रोजन बम वाले दावे फिलहाल असफल हैं. हालांकि सस्पेंस अभी बाकी है.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जैसे-जैसे अंतिम दौर में पहुंच रही है, रुझान साफ कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है. शुरुआती राउंड में बीजेपी और जदयू 167 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महागठबंधन की स्थिति कमजोर नजर आ रही है. कांग्रेस के वोट चोरी वाले दावे और राहुल गांधी का ‘हाइड्रोजन बम’ दावा फिलहाल फेल होते दिख रहे हैं. बिहार के नतीजे अब सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीति का भी आईना बनते जा रहे हैं.

कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग में शुरुआती रुझान सामने आते ही राजनीतिक गलियारे गर्म हो उठे हैं. एनडीए 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और राज्य में उनकी सरकार बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है. इस बीच महागठबंधन महज 38 सीटों पर आगे चल रहा है. बीजेपी 90 और जदयू 80 सीटों पर आगे है. वहीं राजद सिर्फ 29 और कांग्रेस 05 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि लेफ्ट 6 सीटों पर आगे है. शुरुआती रुझानों के हिसाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.

‘वोट चोरी’ की रणनीति फेल

चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने जोर-शोर से आरोप लगाया था कि भाजपा हर राज्य में वोट चोरी करके सरकारें बनाती रही है. बिहार में भी उन्होंने ‘वोट चोरी’ को लेकर हाइप बढ़ाया था. राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर जोर देते हुए दावा किया था कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं. उनके अनुसार बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग-अलग राज्यों में घूम-घूमकर वोट डाल रहे हैं और इस ‘चोरी’ को छिपाने के लिए सबूत मिटा दिए जा रहे हैं. कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यह मुद्दा चुनाव आयोग और अदालत दोनों तक जाएगा.

फुस्स निकला हाइड्रोजन बम

लेकिन बिहार के रुझान दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के ये दावे फिलहाल जमीन पर तो टिक नहीं पा रहे हैं, इन्हें हवा-हवाई कहना ही बेहतर होगा. कांग्रेस का वोट बैंक पहले की अपेक्षा कमजोर नजर आ रहा है. उनके ‘हाइड्रोजन बम’ जैसे बयान, जिन्हें चुनाव से पहले बड़े ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया था, अब फुस्स होते दिख रहे हैं. एनडीए की बढ़त और महागठबंधन की कमजोर स्थिति ने साफ कर दिया कि बिहार में जनता का मूड और चुनावी रुझान कुछ और ही कहानी कह रहे हैं.

बिहार चुनाव में कांग्रेस की साख पर हुआ गहरा असर

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार में यह साफ संकेत है कि लोगों ने राज्य में एनडीए गठबंधन को भरोसा दिया है. बीजेपी और जदयू का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है और उनकी रणनीति सफल साबित हो रही है. वहीं, कांग्रेस को न केवल सीटों में नुकसान हुआ है, बल्कि उनकी साख भी प्रभावित हुई है. रुझानों का यह खेल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की रणनीति का भी आईना बन गया है.

एनडीए के लिए जीत की आसान राह

सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि वोट चोरी जैसे आरोप अब सिर्फ बयानबाजी में सीमित रह जाएंगे. बिहार के मतदाता ने शुरुआत से ही यह संदेश दे दिया था कि वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं. एनडीए की बढ़त इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया और वोटिंग का असर वास्तविक नतीजों पर स्पष्ट दिख रहा है. अंततः नतीजों में यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का ‘रॉकेट’ फेल हो रहा है और वोट चोरी वाला ‘हाइड्रोजन बम’ भी फुस्स पड़ गया. बिहार की जनता ने अपनी ताकत दिखाई और एनडीए के लिए जीत की राह आसान होती जा रही है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 14 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Bihar Election Result RAHUL GANDHI Rahul Gandhi Hydrogen Bomb Bihar Election Result 2025 Mahagathbandhan Seat Loss
Source: IOCL

