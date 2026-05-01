Bhabanipur Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुका है. इस बीच Exit poll के कई नतीजे भी सामने आ चुके हैं. धुंधली ही सही लेकिन कौन कहां बढ़त बना रहा है इसका अनुमान लग चुका है. कई Exit poll में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है. वहीं एक एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की सीट भबानीपुर को लेकर बड़ा दावा किया गया है. भबानीपुर में बीजेपी प्रत्याशी की हार का अनुमान लगया गया है.

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती है. POLIQ के एग्जिट पोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जो मामता बनर्जी के खिलाफ भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हार का अनुमान लगाया गया है. आपको बता दें कि एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं होते हैं. 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे. सरकार बनाने के लिए राज्य के 294 सीटों में 148 सीटों की जरूरत है.

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TMC की 200 सीटें जीतने का अनुमान

POLIQ के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. POLIQ के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी के 50- 82 सीटों में ही सिमट कर रह जाएगी. लेफ्ट दल को 0 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है.

टीएमसी का गढ़ है भबानीपुर

भबानीपुर को ममता बनर्जी का किला भी कहा जाता है. भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं. वहीं बीजेपी की पूरी नजर इसी क्षेत्र पर टिकी है. यह एक रणभूमि में तब्दील हो चुका है.

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