हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026भबानीपुर को लेकर EXIT POLL में चौंकाने वाला खुलासा, जानिए ममता बनर्जी जीत रही हैं या हार, पढ़िए अनुमान

भबानीपुर को लेकर EXIT POLL में चौंकाने वाला खुलासा, जानिए ममता बनर्जी जीत रही हैं या हार, पढ़िए अनुमान

Exit Poll 2026: POLIQ के एग्जिट पोल के आंकड़ों के  मुताबिक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन ने जा रही है और उसे 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 May 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

Bhabanipur Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुका है. इस बीच Exit poll के कई नतीजे भी सामने आ चुके हैं. धुंधली ही सही लेकिन कौन कहां बढ़त बना रहा है इसका अनुमान लग चुका है. कई Exit poll में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है. वहीं एक एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की सीट भबानीपुर को लेकर बड़ा दावा किया गया है. भबानीपुर में बीजेपी प्रत्याशी की हार का अनुमान लगया गया है. 

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती है. POLIQ के एग्जिट पोल में  बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जो मामता बनर्जी के खिलाफ भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हार का अनुमान  लगाया गया है.  आपको बता दें कि एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं होते हैं. 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे. सरकार बनाने के लिए राज्य के 294 सीटों में 148 सीटों की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें- Bengal Result 2026: बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी तैनात रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां, CRPF के डीजी ने दी जानकारी

TMC की 200 सीटें जीतने का अनुमान

POLIQ के एग्जिट पोल के आंकड़ों के  मुताबिक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. POLIQ के अनुसार तृणमूल कांग्रेस  को 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी के 50- 82 सीटों में ही सिमट कर रह जाएगी. लेफ्ट दल को 0 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है.  

टीएमसी का गढ़ है भबानीपुर

भबानीपुर को ममता बनर्जी का किला भी कहा जाता है. भबानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं. वहीं बीजेपी की पूरी नजर इसी क्षेत्र पर टिकी है. यह एक रणभूमि में तब्दील हो चुका है.

यह भी पढ़ें- Exit Poll 2026: तमिलनाडु में TVK ने दिया झटका, असम में NDA की चली आंधी, LDF को मायूसी, लेकिन बंगाल में छाया सस्पेंस

Published at : 01 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Mamata Banarjee Assembly Election Exit Poll 2026 Bengal Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
भबानीपुर को लेकर EXIT POLL में चौंकाने वाला खुलासा, जानिए ममता बनर्जी जीत रही हैं या हार, पढ़िए अनुमान
भबानीपुर को लेकर EXIT POLL में चौंकाने वाला खुलासा, जानिए ममता बनर्जी जीत रही हैं या हार, पढ़िए अनुमान
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : विजय का टीवीके नेताओं निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
LIVE: विजय का टीवीके नेताओं निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
चुनाव 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल 'IB रिपोर्ट' फर्जी, पीआईबी फैक्ट चेक ने किया खंडन
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल 'IB रिपोर्ट' फर्जी, पीआईबी फैक्ट चेक ने किया खंडन
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
मध्य प्रदेश
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget