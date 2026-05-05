IPL का ये खिलाड़ी जीता बंगाल में विधानसभा चुनाव, किस सीट से बीजेपी ने दिया था टिकट, जानिए

Bengal Election Result 2026: बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी हो चुके हैं. बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीत कर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. जीतने वालों में बीजेपी का एक ऐसा नेता भी है जो कभी आईपीएल में खेला था और 7 करोड़ से ज्यादा रुपयों की कमाई की थी.

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो भारत के पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज अशोक डिंडा हैं. उन्होंने क्रिकेट का पिच छोड़ राजनीति के पिच को अपनाया. अशोक अपनी गेंदबाजी और बॉलिंग एक्शन के लिए मशहूर थे. लेकिन, अब राजनीति की पिच पर वो भारतीय क्रिकेट टीम की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं.

बंगाल चुनाव में अशोक डिंडा को किस सीट पर मिली जीत?

बंगाल विधानसभा में हुए चुनाव का नतीजा 4 मई को जारी हुआ. 293 सीटों पर आए नतीजों में मोयना विधानसभा सीट भी शामिल है. इसी सीट से पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को बीजेपी ने टिकट दिया था. उन्हे 16241 वोटों से जीत मिली.अशोक डिंडा ने बंगाल की इस सीट पर लगातार दो बार अपनी जीत दर्ज की है.

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अशोक डिंडा आईपीएल में 2008 में पहली बार खेले थे

अशोक डिंडा ने आईपीएल में 2008 में पहली बार खेला था. इसके बाद वो 5 अलग-अलग टीमों के साथ 2017 तक आईपीएल का हिस्सा रहे. उन्होंने आईपीएल के 9 साल के करियर में भारतीय T20 लीग से कुल 7.63 करोड़ रुपये की कमाई की, यह पूरे 5 टीमों से मिली उनकी सैलरी थी.

डिंडा की आखिरी IPL सैलरी 50 लाख राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से खेलने के लिए उन्हें मिली थी. डिंडा की सबसे ज्यादा सैलरी आईपीएल में डेब्यू करने के बाद चौथे सीजन में थी, जब वो 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया का हिस्सा थे. आईपीएल 2018 के ऑक्शन में अशोक डिंडा अनसोल्ड रहे. और साल 2021 में अशोक डिंडा ने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया.

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अशोक डिंडा का टीम इंडिया के लिए किया प्रदर्शन

अशोक डिंडा पॉलिटिक्स में कमाल करने से पहले क्रिकेट कि दुनिया में धमाल मचाते थे. डिंडा भारत के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए 21 इंटरनेशनल मैच खेला. अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्होंने 29 विकेट अपने नाम किए. वहीं आईपीएल के 9 सीजन में वे 78 मैच खेले और 69 विकेट अपने नाम किए.