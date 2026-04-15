Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राज्य में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो बंगाली नव वर्ष के दिन के साथ मेल खाता है.

अमित शाह चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे

गृह मंत्री शाह के निर्धारित कार्यक्रमों की शुरुआत दार्जिलिंग जिले के लोबोंग मैदान में बुधवार सुबह 11:30 बजे एक जनसभा से होगी, जिसके बाद जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में दोपहर 1 बजे, अलीपुरद्वार जिले के फलाकाटा में दोपहर 2:30 बजे और कूच बिहार जिले के तुफानगंज में शाम 4 बजे तीन अन्य जनसभाएं होंगी.

तृणमूल कांग्रेस ने करवाया लाठी से हमला?

इस बीच, बुधवार को फलाकाटा में केंद्रीय गृह मंत्री की निर्धारित रैली से 24 घंटे से भी कम समय पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक पर मंगलवार रात को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, जिसका नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली फलाकाटा-।। ग्राम पंचायत के प्रमुख रवि मिंज और उसके सहयोगियों ने किया.

यह कथित हमला उस समय हुआ जब बर्मन घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे, तभी मिंज और उसके साथियों ने बर्मन और उसके साथियों पर लाठियों से हमला किया, जिसके बाद बर्मन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

हालांकि, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इन आरोपों का खंडन किया। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को किसी जनसभा को संबोधित करने के बजाय उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी और माल में दो रोड शो को संबोधित करेंगी.

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उन्होंने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न स्तरों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी को एक साथ काम करने और आपसी कलह से बचने की सलाह देते हुए एक कड़ा संदेश जारी किया.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. पहले चरण में कुल 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जो मुख्य रूप से पूरे उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं.

दूसरे चरण में, शेष 142 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जो मुख्य रूप से राज्य की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में फैले हुए हैं.

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