हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election 2026: इन चार जगहों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, ममता बनर्जी करेंगी दो रोड शो

West Bengal Election 2026: इन चार जगहों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, ममता बनर्जी करेंगी दो रोड शो

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राज्य में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Apr 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राज्य में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो बंगाली नव वर्ष के दिन के साथ मेल खाता है.

अमित शाह चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे

गृह मंत्री शाह के निर्धारित कार्यक्रमों की शुरुआत दार्जिलिंग जिले के लोबोंग मैदान में बुधवार सुबह 11:30 बजे एक जनसभा से होगी, जिसके बाद जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में दोपहर 1 बजे, अलीपुरद्वार जिले के फलाकाटा में दोपहर 2:30 बजे और कूच बिहार जिले के तुफानगंज में शाम 4 बजे तीन अन्य जनसभाएं होंगी.

तृणमूल कांग्रेस ने करवाया लाठी से हमला? 

इस बीच, बुधवार को फलाकाटा में केंद्रीय गृह मंत्री की निर्धारित रैली से 24 घंटे से भी कम समय पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक पर मंगलवार रात को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, जिसका नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली फलाकाटा-।। ग्राम पंचायत के प्रमुख रवि मिंज और उसके सहयोगियों ने किया.

यह कथित हमला उस समय हुआ जब बर्मन घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे, तभी मिंज और उसके साथियों ने बर्मन और उसके साथियों पर लाठियों से हमला किया, जिसके बाद बर्मन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

हालांकि, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इन आरोपों का खंडन किया। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को किसी जनसभा को संबोधित करने के बजाय उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी और माल में दो रोड शो को संबोधित करेंगी.

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उन्होंने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न स्तरों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी को एक साथ काम करने और आपसी कलह से बचने की सलाह देते हुए एक कड़ा संदेश जारी किया.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. पहले चरण में कुल 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जो मुख्य रूप से पूरे उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं.

दूसरे चरण में, शेष 142 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जो मुख्य रूप से राज्य की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में फैले हुए हैं.

यह भी पढें- Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब

 

Published at : 15 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Assembly Election Bengal Election AMIT SHAH West Bengal Election 2026 Elections 2026 Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: इन चार जगहों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, ममता बनर्जी करेंगी दो रोड शो
Bengal Election 2026: इन चार जगहों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, ममता बनर्जी करेंगी दो रोड शो
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
चुनाव 2026
'पंजाब चुनाव की तैयारी BJP ने शुरू कर दी', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर AAP नेताओं ने उठाए सवाल
'पंजाब चुनाव की तैयारी BJP ने शुरू कर दी', अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर AAP नेताओं ने उठाए सवाल
चुनाव 2026
West Bengal election 2026: अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे
अगर TMC की कम आए सीट तो क्या नतीजों के बाद कांग्रेस देगी समर्थन? पार्टी का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश पर लगाई रोक
पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश पर लगाई रोक
पंजाब
Raghav Chadha Security: पंजाब सरकार से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, सुरक्षा ली वापस
पंजाब सरकार से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, सुरक्षा ली वापस
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
बॉलीवुड
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
इंडिया
'सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे', अमित शाह ने निभाया तारापुर में किया अपना वादा
'सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे', शाह ने निभाया तारापुर में किया अपना वादा
शिक्षा
AP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर
आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के गंदे फर्श पर सब्जी काटते दिखा झालमुड़ी वाला, वीडियो देखकर आ जाएगी उल्टी
ट्रेन के गंदे फर्श पर सब्जी काटते दिखा झालमुड़ी वाला, वीडियो देखकर आ जाएगी उल्टी
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget