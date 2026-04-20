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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Election 2026 Highlights: तमिलनाडु-बंगाल में थमा चुनावी प्रचार, 23 अप्रैल को वोटिंग; खरगे की PM मोदी पर विवादित बयान की चुनाव आयोग में शिकायत

Assembly Election 2026 Highlights: तमिलनाडु-बंगाल में थमा चुनावी प्रचार, 23 अप्रैल को वोटिंग; खरगे की PM मोदी पर विवादित बयान की चुनाव आयोग में शिकायत

Assembly Election 2026 Highlights: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर गुरुवार को मतदान है. तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों पर भी 23 अप्रैल को ही वोटिंग है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Apr 2026 07:23 AM (IST)

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Assembly Election 2026 Live
Source : PTI

Background

Assembly Election 2026 Highlights: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तीन दिन का समय बचा है. 23 को पहले चरण में बंगाल में मतदान होना है. वहीं दूसरे चरण में 29 को वोट डाले जाएंगे. तमिलनाडु में भी सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 को मतदान होगा. 4 मई को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नतीजे आएंगे. जिन सीटों पर वोटिंग होना है, वहां चुनावी प्रचार पूरी तरह थम गया है.  

भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी- गौरव वल्लभ

भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दावा किया कि भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी और पूरे बंगाल में भाजपा का सुशासन वाला कमल खिलने वाला है. नई दिल्ली में भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी ने ‘मां, माटी और मानुष’ के साथ विश्वासघात किया है. बंगाल में सिर्फ जंगलराज और अराजकता वाली सरकार सत्ता में रही. जब भी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न हुआ, तब ममता बनर्जी की सरकार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की. 4 मई को बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। अब बंगाल में सुशासन वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है. 

बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘डबल इंजन’ सरकार बनेगी- BJP

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गुलाम अली खटाना ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दावा किया है कि बंगाल में जनता ने ‘डबल इंजन’ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है. नई दिल्ली में भाजपा सांसद ने पीएम मोदी की रैली में दिए बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस रैली में टीएमसी के भ्रष्ट लोगों और माफियाओं को चेतावनी दी है कि 29 अप्रैल से पहले पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दें, वरना चार मई के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा. खटाना ने कहा कि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार बनाना है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का तमिलनाडु में प्रचार अभियान

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सोमवार से तमिलनाडु में दो दिवसीय चुनाव प्रचार दौरे पर रहेंगे. उनका यह दौरा राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सघन जनसंपर्क अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है. इस यात्रा का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना, मतदाताओं से जुड़ाव मजबूत करना और राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में गठबंधन के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है. आंध्र प्रदेश सरकार के एक सूत्र ने रविवार को बताया, 'नायडू सोमवार से तमिलनाडु में दो दिवसीय चुनाव प्रचार दौरे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि राजग राज्य चुनावों से पहले अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर रहा है.'

21:10 PM (IST)  •  21 Apr 2026

Assembly Election 2026 Live: खरगे के PM मोदी पर दिए बयान को लेकर BJP ने EC से की शिकायत, नितिन नवीन बोले- गिरती राजनीति की पराकाष्ठा

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी पर दिए आतंकवादी वाले बयान पर को लेकर बयान दिया है. साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग में उनकी शिकायत की है. 

नितिन नवीन ने कहा कि  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति की पराकाष्ठा है. यह केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का भी अनादर है, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना विश्वास व्यक्त किया है.

उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस विकास और तथ्यों के प्रश्नों पर घिरती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके शागिर्द मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं. जब देश की नारी शक्ति कांग्रेस से अपने अधिकारों का हिसाब मांग रही है, तब इस तरह के स्तरहीन बयान सामने आना उसकी हताशा को दर्शाता है. ऐसे बयान के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. जब-जब राहुल गांधी और उनके कुनबे ने शब्दों की मर्यादा को लांघा है, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है. इस बार भी देश की जनता जवाब अवश्य देगी.

20:12 PM (IST)  •  21 Apr 2026

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में थमा चुनावी प्रचार, 23 अप्रैल को होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान से चुनावी प्रचार थम गया है. 48 घंटे पहले मंगलवार को चुनाव प्रचार थमा है. तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होना है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीट पर वोटिंग होगी. चुनाव प्रचार थमने के बाद किसी भी तरह की सार्वजनिक रैलियों और राजनीतिक प्रचार अब उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे.

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