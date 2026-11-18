WCL Clerk Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी और करियर ग्रोथ का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली है. डब्ल्यूसीएल ने विज्ञापन संख्या WCL/IR/MP/SELECTION/2026-27/2971 के तहत क्लर्क ग्रेड- 3, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड- 3 और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 514 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 17 नवंबर 2026 से हो चुकी है और एलिजिबल उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. हालांकि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह जान लेना चाहिए कि यह एक इंटरनल डिपार्टमेंटल सेलेक्शन प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि इस भर्ती के लिए बाहरी या सामान्य उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि केवल डब्ल्यूसीएल में कार्यरत स्थाई कर्मचारी ही इसके लिए एलिजिबल है. चयनित कर्मचारियों की तैनाती महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्थित डब्ल्यूसीएल के कोयला खनन क्षेत्र या किसी भी प्रतिष्ठान में की जा सकती है.

कैटेगरी वाइज रिक्तियां देखें

डब्ल्यूसीएल की ओर से जारी भर्ती अभियान के तहत कुल 514 पदों को तीन अलग-अलग भागों में बांटा गया है. इसमें क्लर्क ग्रेड 3 के जनरल के 379 पद आरक्षित हैं. वहीं एससी के 27 और एसटी के 16 पद आरक्षित है, जबकि जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर में जनरल के 38, एससी के 7 और एसटी के 3 पद आरक्षित है और स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड 3 में जनरल के 34, एससी के 5 और एसटी के 5 पद आरक्षित हैं. इस तरह कुल 514 पदों पर भर्ती की जानी है.

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और पात्रता

तीनों पदों पर आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी. इसके लिए आवेदक डब्ल्यूसीएल का स्थाई कर्मचारी होना चाहिए और उसने कंपनी में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो. इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए. आवेदन अग्रेषित होने के लिए ऑनलाइन एपीआर में न्यूनतम अच्छी रेटिंग होना जरूरी है. साथ ही चयन विभागीय और सतर्कता क्लीयरेंस के अधीन होगा. जो मासिक वेतन भोगी कर्मचारी पहले से ही उच्च प्रारंभिक मूल वेतन वाले ग्रेड या संवैधानिक पद पर कार्यरत है, वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

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कैसे होगा चयन और क्या है परीक्षा पैटर्न?

भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इसमें क्लर्क ग्रेड 3 और स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड 3 के पदों पर सबसे पहले 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव टाइप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. इसके बाद 30 मिनट का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और स्टोर इश्यू क्लर्क के लिए एमएस 1 अंतिम मेरिट एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और शैक्षणिक योग्यता को मिलाकर मेरिट बनेगी. वहीं जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर में पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन का एटीट्यूड टेस्ट आयोजित होगा, जिसके बाद 10 मिनट का टाइपिंग स्पीड टेस्ट देना होगा. टाइपिंग पास करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों के आधार पर बनेगी. वहीं एटीट्यूड टेस्ट में पास होने के लिए सामान्य वर्ग को न्यूनतम 50 अंक और एससी-एसटी वर्ग को 40 अंक लाना अनिवार्य है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले डब्ल्यूसीएल के आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर करियर सेक्शन में जाकर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन पर क्लिक करें और संवर्धन पथ पोर्टल खोलें.

अपने एनईआईएस नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें और फिर एनईआईएस नंबर से लॉगिन करें.

उसके बाद पोर्टल पर आपकी पर्सनल और सेवा से जुड़ी जानकारी स्वत भर जाएगी.

इसके बाद आप अपनी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की डिटेल दर्ज करें.

अब जरूरी मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

वहीं सभी जानकारी की जांच कर 1 दिसंबर 2026 तक फॉर्म सबमिट कर दें.

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