SSC Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस विभागीय परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार की 6 सेवाओं और संवर्गों की ग्रेड सी स्टेनोग्राफर चयन सूची में पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा.

इस भर्ती की एक बड़ी खासियत यह है कि यह सीधी भर्ती नहीं है, बल्कि केवल उन चयनित कर्मचारियों के लिए है जो पहले से संबंधित विभागों में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के रूप में कार्यरत है. जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के तहत कुल 320 संभावित रिक्तियां घोषित की गई है. वहीं ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

किन विभागों में कितनी रिक्तियां?

यह भर्ती 6 केंद्रीय संवर्गों के लिए निकली गई है, जिनमें सबसे ज्यादा पद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस में है. प्रत्येक सेवा के लिए स्वीकृत सेवा अवधि और गणना की निर्णायक तिथि भी अलग-अलग तय की गई है. इसमें केंद्रीय सेक्रेटेरिएट्स स्टेनोग्राफर सर्विस के 287 पद है. वहीं आर्म्ड फोर्सज हेडक्वार्टर स्टेनोग्राफर के 14 पद हैं और रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस के 8 पद, इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच के 8 पद, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के 2 पद और इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का 1 पद शामिल है. इस तरह कुल 320 पदों पर भर्ती की जानी है.

भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीख

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर से 8 दिसंबर 2026 रात 11:00 बजे तक चलेगी. वहीं विभाग के माध्यम से फारवर्डेड प्रिंटेड कॉपी एसएससी नॉर्दर्न रीजन कार्यालय में 22 दिसंबर 2026 शाम 6 बजे तक पहुंचनी चाहिए. जबकि विदेशी, अंडमान निकोबार दीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2026 शाम 6 बजे हैं. वहीं परीक्षा शहर की सूचना परीक्षा से करीब 10 दिन पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट और एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे.

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कैसे होगा चयन?

इस भर्ती के लिए चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा. इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा 200 अंकों की होगी. वहीं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट भी 200 अंकों का होगा. इसके अलावा सर्विस रिकॉर्ड के 100 अंक मिलेंगे. इसमें वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को नई वेबसाइट ssc.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

इसके बाद लॉगिन कर विभाग व सेवा की डिटेल भरें.

अब लाइव फोटो कैप्चर करें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

उसके बाद फोन सबमिट कर प्रिंट निकाल लें.

इस प्रिंट को विभागीय प्रक्रिया के तहत एसएससी नॉर्दर्न रीजन कार्यालय के एड्रेस पर भेज दें.

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