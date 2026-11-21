बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक आते ही विद्यार्थियों की तैयारी तेज हो जाती है. कोई अपने कमजोर विषयों का रिवीजन में जुट जाता है, तो कोई सैंपल पेपर के जरिए परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देता है. ऐसे में परीक्षा की तारीखों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का समय तय करने और विषयों के अनुसार तैयारी करने में मदद मिलती है.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वर्ष 2027 में होने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके अनुसार, आठवीं और बारहवीं की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जबकि दसवीं की परीक्षाएं 19 मार्च से शुरु की जाएंगी. बोर्ड ने फिलहाल परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने की तारीखों का शेड्यूल जारी किया है. सबजेक्ट-वाइस परीक्षा की तारीखों और समय वाली डेटशीट अलग से जारी की जाएगी. इसलिए विद्यार्थियों को अभी से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

कब से शुरू होंगी पंजाब बोर्ड की परीक्षाएं?

पंजाब बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 8वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी. इसके बाद विद्यार्थियों की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च 2027 तक चलेंगी. वहीं 10वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी 8 जनवरी से 20 जनवरी तक होंगी, जबकि लिखित परीक्षाओं का आयोजन 19 मार्च से 20 अप्रैल 2027 के बीच किया जाएगा. 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी तक होंगी और लिखित परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल 2027 तक चलेंगी. इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में ओपन स्कूल के विद्यार्थियों का कार्यक्रम भी शामिल किया गया है.

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विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पहले जारी हुआ शेड्यूल

पंजाब बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम पहले जारी करने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह आगामी विधानसभा चुनाव भी है. वर्ष 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव के दौरान शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है. इससे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और परीक्षाओं के संचालन पर असर पड़ने की संभावना रहती है. ऐसे में बोर्ड ने पहले ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी समय रहते व्यवस्थित किया जा सके.

ऐसे डाउनलोड करें पंजाब बोर्ड की डेटशीट

विद्यार्थी अपनी कक्षा की परीक्षा संबंधी जानकारी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. विस्तृत विषयवार डेटशीट जारी होने के बाद उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकेगा. सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर Examination या Date Sheet सेक्शन देखें. अपनी कक्षा के अनुसार Class 8th, Matriculation (10th) या Senior Secondary (12th) का विकल्प चुनें. PSEB Date Sheet 2027 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर डेटशीट की PDF खुल जाएगी.

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