UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के अंक जारी, उम्मीदवार अब देख सकते हैं पूरा स्कोर

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2024 में शामिल हुए उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपने अंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है.

आयोग द्वारा जारी की गई अंक सूची में हर उम्मीदवार से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है. इसमें रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, लिखित परीक्षा में मिले अंक, साक्षात्कार यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के अंक और कुल अंक शामिल हैं. इससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्होंने किस चरण में कैसा प्रदर्शन किया.

नवंबर 2025 में घोषित हुआ था मुख्य परीक्षा का परिणाम

UPSC के अनुसार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम नवंबर 2025 में घोषित किया गया था. यह परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर हजारों उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था. मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया था. यह चरण होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आम भाषा में इंटरव्यू भी कहा जाता है.

दो चरणों में हुआ पर्सनैलिटी टेस्ट

मुख्य परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का आयोजन दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में किया गया. यह इंटरव्यू दो चरणों में हुए. इस दौरान उम्मीदवारों के ज्ञान के साथ-साथ उनकी सोच, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन किया गया. अब जब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जारी कर दिए गए हैं, तो उम्मीदवार अपने पूरे प्रदर्शन का साफ अंदाजा लगा सकते हैं.

सिविल सेवा परीक्षा क्यों है इतनी खास

UPSC हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है. यह देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित कई अन्य ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति की जाती है. इस परीक्षा में सफल होना लाखों युवाओं का सपना होता है. इसके लिए उम्मीदवार सालों तक कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करते हैं.

अंकों से मिलेगा सही आकलन

अब जब आयोग ने पूरे अंक सार्वजनिक कर दिए हैं, तो उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का सही आकलन कर सकते हैं. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि वे चयन प्रक्रिया में कहां खड़े थे और भविष्य में किन बातों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. जो उम्मीदवार इस बार चयनित नहीं हो पाए, उनके लिए यह अंक एक सीख की तरह काम करेंगे. वहीं चयनित उम्मीदवारों के लिए यह उनकी मेहनत का फल है.

कैसे देखें UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के अंक

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

होम पेज पर दिए गए लिंक ‘UPSC Civil Services Mains Result 2024 Marks’ पर क्लिक करें

क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी

इस फाइल में उम्मीदवारों के अंक दिए होंगे

