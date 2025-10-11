यूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा कल, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025
यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 कल पूरे प्रदेश में दो पालियों में आयोजित होगी. 210 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 कल यानी रविवार को पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएगी. आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली हैं. परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सघन इंतजाम किए गए हैं.
प्रदेशभर में बने 1435 परीक्षा केंद्र
आयोग ने परीक्षा के लिए 1435 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं. यह परीक्षा कुल 210 पदों के लिए आयोजित हो रही है. इस बार प्रदेश के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े.
6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल
यूपीपीएससी के आंकड़ों के अनुसार इस बार 6 लाख 26 हजार 387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने से आयोग के सामने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने की चुनौती है.
दो पालियों में होगी परीक्षा
पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी. आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और अपने साथ एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर रखें.
वन सेवा परीक्षा भी साथ में
पीसीएस प्री के साथ ही सहायक वन संरक्षक (ACF) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं.
प्रयागराज में सबसे अधिक उम्मीदवार
आयोग के मुख्यालय प्रयागराज में परीक्षा का सबसे बड़ा आयोजन होगा. यहां 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 28 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसटीएफ अलर्ट पर
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यूपी एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को भी सतर्क कर दिया गया है. किसी भी तरह की गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ड्रेस कोड और जरूरी दिशा-निर्देश
- आयोग ने परीक्षा के दौरान ड्रेस कोड और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
- अभ्यर्थियों को हल्के और सादे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. जेबदार या धातु से बने कपड़े पहनने पर प्रतिबंध रहेगा.
- परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, घड़ी, पर्स, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह मना है.
- उम्मीदवार केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे.
