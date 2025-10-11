हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा कल, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025

यूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा कल, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025

यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 कल पूरे प्रदेश में दो पालियों में आयोजित होगी. 210 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 11 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 कल यानी रविवार को पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएगी. आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली हैं. परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सघन इंतजाम किए गए हैं.

प्रदेशभर में बने 1435 परीक्षा केंद्र

आयोग ने परीक्षा के लिए 1435 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं. यह परीक्षा कुल 210 पदों के लिए आयोजित हो रही है. इस बार प्रदेश के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े.

6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल

यूपीपीएससी के आंकड़ों के अनुसार इस बार 6 लाख 26 हजार 387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने से आयोग के सामने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने की चुनौती है.

दो पालियों में होगी परीक्षा

पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी. आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और अपने साथ एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर रखें.


वन सेवा परीक्षा भी साथ में

पीसीएस प्री के साथ ही सहायक वन संरक्षक (ACF) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं.

प्रयागराज में सबसे अधिक उम्मीदवार

आयोग के मुख्यालय प्रयागराज में परीक्षा का सबसे बड़ा आयोजन होगा. यहां 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 28 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसटीएफ अलर्ट पर

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यूपी एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को भी सतर्क कर दिया गया है. किसी भी तरह की गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


ड्रेस कोड और जरूरी दिशा-निर्देश

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 11 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Education UPPSC PCS Exam Date 2025 UPPSC PCS Guidelines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement

वीडियोज

Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live
Rare Earth पर China का Control, America का 130% Tariff वाला पलटवार!| Paisa Live
Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
टेलीविजन
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
'अनुपमा' की माही हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये 10 तस्वीरें
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
हेल्थ
Coldrif Syrup Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
ट्रेंडिंग
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget