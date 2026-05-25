हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Polytechnic Exam 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस बार CBT मोड में होंगे एग्जाम

UP Polytechnic Exam 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस बार CBT मोड में होंगे एग्जाम

UP Polytechnic Exam 2026 : Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh यानी JEECUP ने UP Polytechnic Entrance Exam 2026 का नया शेड्यूल जारी कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 May 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

UP Polytechnic Exam 2026 : उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh यानी JEECUP ने UP Polytechnic Entrance Exam 2026 का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. इस घोषणा के बाद उन छात्रों में उत्साह बढ़ गया है जो लंबे समय से परीक्षा तारीखों का इंतजार कर रहे थे और लगातार तैयारी में जुटे हुए थे. इस बार परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी. परिषद ने साफ किया है कि परीक्षा प्रदेशभर के अलग-अलग केंद्रों पर तय तारीखों के बीच कराई जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी नई परीक्षा डेट्स के अनुसार करनी होगी.

अब कब होगी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा?

पहले UPJEE-P 2026 परीक्षा 15 मई से 22 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसकी तारीखों में बदलाव किया गया है. नए शेड्यूल के अनुसार अब परीक्षा 2 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. परिषद का कहना है कि छात्रों की मांग और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे सभी उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके.

आवेदन की लास्ट डेट बढ़ने से कैसे बदला शेड्यूल?

JEECUP ने इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट को भी बढ़ाकर 11 मई 2026 कर दिया था. बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. इसी वजह से परीक्षा कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिल सके.

175 परीक्षा केंद्रों पर होंगे एग्जाम

UP Polytechnic Entrance Exam 2026 प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए लगभग 175 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन यानी Computer Based Test (CBT) मोड में कराई जाएगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके.

तीन पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

JEECUP परीक्षा 2026 रोजाना तीन अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू होगी. परीक्षा केंद्र और पाली से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दी जाएगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें.

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?

JEECUP परीक्षा CBT मोड में आयोजित होगी, जिसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 150 मिनट होगी. हर सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे. गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी. इंजीनियरिंग ग्रुप के छात्रों से गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, जबकि अन्य ग्रुप्स में अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें - SSC GD Constable 2026 Exam Date: SSC ने अचानक बदली GD कांस्टेबल परीक्षा की डेट, अब इस दिन होगा एग्जाम

मॉक टेस्ट की सुविधा भी शुरू

छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न समझाने और बेहतर तैयारी में मदद करने के लिए JEECUP की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक भी जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार कई बार ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उन्हें CBT एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा और समय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी. इस साल UP Polytechnic Entrance Exam 2026 के लिए 4.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए परिषद ने छात्रों से लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

परिषद के अनुसार परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें.

यह भी पढ़ें - NEET UG Re-Exam 2026 : पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी NEET छात्रों को मिलेगी फ्री बस, एडमिट कार्ड ही बनेगा टिकट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 25 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
JEECUP Exam Date Polytechnic Entrance Exam UP Polytechnic Exam 2026 JEECUP 2026 UPJEE-P Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP Polytechnic Exam 2026 : यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस बार CBT मोड में होंगे एग्जाम
यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस बार CBT मोड में होंगे एग्जाम
शिक्षा
UPSSSC AGTA Group C recruitment 2026: UPSSSC में 2759 कृषि पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
UPSSSC में 2759 कृषि पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
शिक्षा
CUET-UG 2026 परीक्षा टली, 28 मई की दोनों शिफ्ट स्थगित, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा
CUET-UG 2026 परीक्षा टली, 28 मई की दोनों शिफ्ट स्थगित, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा
शिक्षा
CBSE पोर्टल की गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार सख्त, IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञ करेंगे मदद
CBSE पोर्टल की गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार सख्त, IIT मद्रास और IIT कानपुर के विशेषज्ञ करेंगे मदद
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Falta By-Election: बंगाल की जिस सीट पर 'पुष्पा' ने छोड़ा मैदान, वहां किसने दी बीजेपी कैंडिडेट को टक्कर, हैरान कर देगा नाम!
बंगाल की जिस सीट पर 'पुष्पा' ने छोड़ा मैदान, वहां किसने दी BJP को टक्कर, हैरान कर देगा नाम!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP मदरसा बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का दबदबा, मंत्री दानिश अंसारी बोले- 'योगी सरकार में मुस्लिम...'
UP मदरसा बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का दबदबा, मंत्री दानिश अंसारी बोले- 'योगी सरकार में मुस्लिम...'
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
आईपीएल 2026
IPL 2026: खराब प्रदर्शन के बाद KKR से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, अगले सीजन में नहीं आएंगे नजर
IPL 2026: खराब प्रदर्शन के बाद KKR से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, अगले सीजन में नहीं आएंगे नजर
बिजनेस
LPG Price Today: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच गैस सिलेंडर हुआ महंगा या सस्ता? चेक करें लेटेस्ट रेट
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच गैस सिलेंडर हुआ महंगा या सस्ता? चेक करें लेटेस्ट रेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
बॉलीवुड
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
बिजनेस
चौथी बार पढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में 100 के पार तो मुंबई में 111, जानें कहां कितनी हुई कीमत
चौथी बार पढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में 100 के पार तो मुंबई में 111, जानें कहां कितनी हुई कीमत
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget