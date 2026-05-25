यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस बार CBT मोड में होंगे एग्जाम

UP Polytechnic Exam 2026 : उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh यानी JEECUP ने UP Polytechnic Entrance Exam 2026 का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. इस घोषणा के बाद उन छात्रों में उत्साह बढ़ गया है जो लंबे समय से परीक्षा तारीखों का इंतजार कर रहे थे और लगातार तैयारी में जुटे हुए थे. इस बार परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी. परिषद ने साफ किया है कि परीक्षा प्रदेशभर के अलग-अलग केंद्रों पर तय तारीखों के बीच कराई जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी नई परीक्षा डेट्स के अनुसार करनी होगी.

अब कब होगी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा?

पहले UPJEE-P 2026 परीक्षा 15 मई से 22 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसकी तारीखों में बदलाव किया गया है. नए शेड्यूल के अनुसार अब परीक्षा 2 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. परिषद का कहना है कि छात्रों की मांग और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे सभी उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके.

आवेदन की लास्ट डेट बढ़ने से कैसे बदला शेड्यूल?

JEECUP ने इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट को भी बढ़ाकर 11 मई 2026 कर दिया था. बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. इसी वजह से परीक्षा कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिल सके.

175 परीक्षा केंद्रों पर होंगे एग्जाम

UP Polytechnic Entrance Exam 2026 प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए लगभग 175 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन यानी Computer Based Test (CBT) मोड में कराई जाएगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके.

तीन पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

JEECUP परीक्षा 2026 रोजाना तीन अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू होगी. परीक्षा केंद्र और पाली से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दी जाएगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें.

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?

JEECUP परीक्षा CBT मोड में आयोजित होगी, जिसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 150 मिनट होगी. हर सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे. गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी. इंजीनियरिंग ग्रुप के छात्रों से गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, जबकि अन्य ग्रुप्स में अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे.

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मॉक टेस्ट की सुविधा भी शुरू

छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न समझाने और बेहतर तैयारी में मदद करने के लिए JEECUP की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक भी जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार कई बार ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उन्हें CBT एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा और समय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी. इस साल UP Polytechnic Entrance Exam 2026 के लिए 4.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए परिषद ने छात्रों से लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

परिषद के अनुसार परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें.

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