मां और दो मौसियां IAS, तीनों बनीं मुख्य सचिव, अब बेटी बनी IPS

जगदीश आनंद शिक्षा को आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे. उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया. तीनों ने आगे चलकर यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनीं. बाद में तीनों बहनों ने हरियाणा के मुख्य सचिव के पद तक पहुंच कर परिवार के लिए अलग पहचान बनाई.