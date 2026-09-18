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मां और दो मौसियां IAS, तीनों बनीं मुख्य सचिव, अब बेटी बनी IPS
एक खास कहानी आईपीएस अधिकारी श्रुति अरोरा के परिवार की भी है. उनकी मां और दोनों मौसियां आईएएस अधिकारी रही और तीनों ने हरियाणा के मुख्य सचिव का पद संभाला.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों युवा इसे पास करने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी है जहां पीढ़ियों से प्रशासनिक सेवा में जाने की परंपरा बनी रहती है. ऐसी ही एक खास कहानी आईपीएस अधिकारी श्रुति अरोरा के परिवार की भी है. उनकी मां और दोनों मौसियां आईएएस अधिकारी रही और तीनों ने हरियाणा के मुख्य सचिव का पद संभाला. खास बात यह है कि इसके बाद श्रुति अरोरा ने भी यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस में जगह बनाई.
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Published at : 18 Sep 2026 07:04 PM (IST)
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