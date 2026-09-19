गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाDUSU की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे ये नेता, देखें पूरी लिस्ट

DUSU की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे ये नेता, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में रहते हैं. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति की अहमियत सिर्फ एक चुनाव और चार पदों तक नहीं है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में रहते हैं. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति की अहमियत सिर्फ एक चुनाव और चार पदों तक नहीं है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है और 19 सितंबर को वोटो की गिनती होगी. इस बार डूसू छात्र संघ उम्मीदवारों में कुल 20 उम्मीदवार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए मैदान में है. इनमें सात अध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, चार सचिव और चार संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है. वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में रहते हैं. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति की अहमियत सिर्फ एक चुनाव और चार पदों तक नहीं है. यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू हुआ राजनीतिक सफर आज कई नेताओं को दिल्ली की विधानसभा से लेकर संसद और केंद्र सरकार तक ले जा चुका है.

1/10
डीयू में चुनाव के दौरान छात्र संगठन फीस, पढ़ाई, हॉस्टल, सुरक्षा और कैंपस से जुड़ी सुविधाओं जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं. इसी प्रक्रिया में कई युवाओं को संगठन चलाने और छात्रों के बीच काम करने और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी बात रखने का शुरुआती अनुभव दिया. यही वजह है कि डूसू के पुराने चुनाव और उनसे जुड़े नेताओं की चर्चा आज भी होती है.
डीयू में चुनाव के दौरान छात्र संगठन फीस, पढ़ाई, हॉस्टल, सुरक्षा और कैंपस से जुड़ी सुविधाओं जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं. इसी प्रक्रिया में कई युवाओं को संगठन चलाने और छात्रों के बीच काम करने और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी बात रखने का शुरुआती अनुभव दिया. यही वजह है कि डूसू के पुराने चुनाव और उनसे जुड़े नेताओं की चर्चा आज भी होती है.
2/10
डीयू की छात्रा राजनीति से राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान बनाने वाले नेताओं में सबसे चर्चित नाम अरुण जेटली कर रहा है. एसआरसीसी में पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 1974 में एबीवीपी के टिकट पर डीयू अध्यक्ष चुने गए. आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही. बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री सहित कई अहम जिम्मेदारियां संभाली.
डीयू की छात्रा राजनीति से राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान बनाने वाले नेताओं में सबसे चर्चित नाम अरुण जेटली कर रहा है. एसआरसीसी में पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 1974 में एबीवीपी के टिकट पर डीयू अध्यक्ष चुने गए. आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही. बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री सहित कई अहम जिम्मेदारियां संभाली.
3/10
वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी छात्र राजनीति से शुरुआत की. 1985 में एनएसयूआई के उम्मीदवार के तौर पर वह डूसू अध्यक्ष बने. इसके बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति में काम किया और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे. केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान खेल एवं युवा मामले तथा आवास एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय के जिम्मेदारी भी उनके पास रही.
वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी छात्र राजनीति से शुरुआत की. 1985 में एनएसयूआई के उम्मीदवार के तौर पर वह डूसू अध्यक्ष बने. इसके बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति में काम किया और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे. केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान खेल एवं युवा मामले तथा आवास एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय के जिम्मेदारी भी उनके पास रही.
4/10
विजय गोयल का नाम भी इस कड़ी में आता है. 1977-78 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष रहे गोयल ने आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया. आगे चलकर वह लोकसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री तथा राज्य मंत्री रहे.
विजय गोयल का नाम भी इस कड़ी में आता है. 1977-78 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष रहे गोयल ने आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया. आगे चलकर वह लोकसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री तथा राज्य मंत्री रहे.
5/10
इन नेताओं के अलावा दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शुरुआती राजनीतिक अनुभव भी डीयू से जुड़ा है. दौलत राम कॉलेज की छात्रा रहते हुए वह 1996-97 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष बनी थी. छात्र राजनीति के बाद उन्होंने भाजपा संगठन और दिल्ली की स्थानीय राजनीति में काम किया और बाद में मुख्यमंत्री बनी.
इन नेताओं के अलावा दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शुरुआती राजनीतिक अनुभव भी डीयू से जुड़ा है. दौलत राम कॉलेज की छात्रा रहते हुए वह 1996-97 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष बनी थी. छात्र राजनीति के बाद उन्होंने भाजपा संगठन और दिल्ली की स्थानीय राजनीति में काम किया और बाद में मुख्यमंत्री बनी.
6/10
डूसू ने और कई महिला नेताओं को भी राजनीतिक मंच दिया है. 1995 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई अलका लांबा बाद में दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से विधायक बनी. वहीं वह वर्तमान में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वहीं रागिनी नायक और अमृता धवन भी डूसू अध्यक्ष रह चुकी है. रागिनी नायक 2005-06 में और अमृता धवन 2006-07 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई थी. दोनों ने आगे कांग्रेस की राजनीति में जिम्मेदारियां संभाल ली. अमृता बहारी भी 2007-08 अध्यक्ष रही हैं.
डूसू ने और कई महिला नेताओं को भी राजनीतिक मंच दिया है. 1995 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई अलका लांबा बाद में दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से विधायक बनी. वहीं वह वर्तमान में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वहीं रागिनी नायक और अमृता धवन भी डूसू अध्यक्ष रह चुकी है. रागिनी नायक 2005-06 में और अमृता धवन 2006-07 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई थी. दोनों ने आगे कांग्रेस की राजनीति में जिम्मेदारियां संभाल ली. अमृता बहारी भी 2007-08 अध्यक्ष रही हैं.
7/10
डीयू की छात्र राजनीति से आगे बढ़ाने वाले वालों में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है. वह डीयू के उपाध्यक्ष रहे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए वह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं.  वहीं आशीष सूद 1988-89 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष रहे. आगे चलकर वह भाजपा की राजनीति में सक्रिय हुए.
डीयू की छात्र राजनीति से आगे बढ़ाने वाले वालों में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है. वह डीयू के उपाध्यक्ष रहे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए वह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं.  वहीं आशीष सूद 1988-89 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष रहे. आगे चलकर वह भाजपा की राजनीति में सक्रिय हुए.
8/10
इसके अलावा राजीव गोस्वामी, अनिल झा विजय जौली सुधांशु मित्तल और नूपुर शर्मा भी डूसू से जुड़े प्रमुख नाम है. राजीव गोस्वामी 1991 में निर्दलीय अध्यक्ष रहे, जबकि अनिल झा 1997-98 और विजय जोली 1980-81 में अध्यक्ष रहे. सुधांशु मित्तल 1981-82 में डूसू अध्यक्ष रहे और नूपुर शर्मा 2008-09 में एबीवीपी की ओर सह सचिव चुनी गई थी
इसके अलावा राजीव गोस्वामी, अनिल झा विजय जौली सुधांशु मित्तल और नूपुर शर्मा भी डूसू से जुड़े प्रमुख नाम है. राजीव गोस्वामी 1991 में निर्दलीय अध्यक्ष रहे, जबकि अनिल झा 1997-98 और विजय जोली 1980-81 में अध्यक्ष रहे. सुधांशु मित्तल 1981-82 में डूसू अध्यक्ष रहे और नूपुर शर्मा 2008-09 में एबीवीपी की ओर सह सचिव चुनी गई थी
9/10
डूसू का इतिहास 1954 के में पहले चुनाव से शुरू हुआ यूनिवर्सिटी की और के रिकॉर्ड के अनुसार 1947 में ही छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर एक प्रतिनिधि संगठन बनाने पर विचार सामने आया इसके बाद 9 अप्रैल 1949 को दूसरों का औपचारिक उद्घाटन हुआ
डूसू का इतिहास 1954 के में पहले चुनाव से शुरू हुआ यूनिवर्सिटी की और के रिकॉर्ड के अनुसार 1947 में ही छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर एक प्रतिनिधि संगठन बनाने पर विचार सामने आया इसके बाद 9 अप्रैल 1949 को दूसरों का औपचारिक उद्घाटन हुआ
10/10
हालांकि संगठन बनने के कुछ साल बाद जाकर चुनाव हुए. 1954 में पहली बार डूसू चुनाव कराया गया और गजराज बहादुर नागर पहले अध्यक्ष चुने गए. बाद में वह हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने और राज्य सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.
हालांकि संगठन बनने के कुछ साल बाद जाकर चुनाव हुए. 1954 में पहली बार डूसू चुनाव कराया गया और गजराज बहादुर नागर पहले अध्यक्ष चुने गए. बाद में वह हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने और राज्य सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.
Published at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
DUSU Election 2026 DUSU Student Politics

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DTL में 65 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी
DTL में 65 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी
शिक्षा
UP पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता
UP पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
शिक्षा
DRDO में इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
DRDO में इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. दिनेश चौकसे
डॉ. दिनेश चौकसेकन्सल्टेन्ट, न्यूरोलॉजी अल्जाइमर
अल्जाइमर से बचाव में जीवनशैली की अहम भूमिका, दिमाग को स्वस्थ रखने के 5 आसान तरीके
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
मध्य प्रदेश
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
हेल्थ
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
ट्रेंडिंग
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget