DUSU की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे ये नेता, देखें पूरी लिस्ट

डूसू ने और कई महिला नेताओं को भी राजनीतिक मंच दिया है. 1995 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई अलका लांबा बाद में दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से विधायक बनी. वहीं वह वर्तमान में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वहीं रागिनी नायक और अमृता धवन भी डूसू अध्यक्ष रह चुकी है. रागिनी नायक 2005-06 में और अमृता धवन 2006-07 में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष चुनी गई थी. दोनों ने आगे कांग्रेस की राजनीति में जिम्मेदारियां संभाल ली. अमृता बहारी भी 2007-08 अध्यक्ष रही हैं.