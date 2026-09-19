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हिंदी न्यूज़शिक्षाDTL में 65 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी

DTL में 65 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी के 65 पदों पर भर्ती निकाली है, जाने किस हिस्साब से होगा उम्मीदवारों का चयन क्या है आवेदन की प्रक्रिया

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 19 Sep 2026 09:48 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में भर्ती निकली है. इस भर्ती के तहत असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी के कुल 65 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. चयन GATE 2026 में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 

65 पदों पर होगी भर्ती

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड यानी डीटीएल ने असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी के कुल 65 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के 55 पद, नॉन-इलेक्ट्रिकल के 5 पद और सिविल के 5 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद रखे गए हैं. भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में वैध GATE 2026 स्कोर होना जरूरी है. 

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बिना अलग लिखित परीक्षा होगा चयन

इस भर्ती की सबसे खास बात इसका चयन तरीका है. उम्मीदवारों को डीटीएल की ओर से अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. संबंधित विषय में GATE 2026 के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को पे लेवल-9 के अनुसार वेतन मिलेगा. ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पे लेवल-10 में शामिल किया जाएगा. 

28 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 28 साल रखी गई है. उम्र की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. आवेदन डीटीएल के भर्ती पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है. आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी योग्यता और संबंधित GATE पेपर की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
DTL Recruitment 2026
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