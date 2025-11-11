हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है. उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Nov 2025 11:44 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. प्रदेश में 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने इस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) लिंक को सक्रिय कर दिया है. इसका मतलब है कि अब जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले OTR कराना जरूरी होगा. बिना ओटीआर के किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे uppbpb.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. भर्ती बोर्ड के अनुसार, इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन और परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा. माना जा रहा है कि नवंबर के अंत तक इसकी अधिसूचना आ सकती है.

किसे कराना होगा ओटीआर?

यूपी में अब सभी पुलिस भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की गई है. यानी उम्मीदवारों को हर बार आवेदन के समय बार-बार अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी. एक बार ओटीआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उनकी जानकारी अपने आप आवेदन फॉर्म में भर जाएगी.

जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही ओटीआर करा लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ओटीआर जरूरी है. बोर्ड की वेबसाइट पर एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए.

भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द

UPPRPB की ओर से बताया गया है कि होमगार्ड भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. अधिसूचना में यह बताया जाएगा कि किस श्रेणी के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं.

इस भर्ती में उम्मीदवार केवल अपने स्थायी जिले के लिए ही आवेदन कर पाएंगे. यानी अगर कोई उम्मीदवार प्रयागराज का निवासी है, तो वह अपने जिले के लिए ही आवेदन करेगा. इसके अलावा जिन व्यक्तियों को किसी नगर निकाय की सेवा से पहले बर्खास्त किया गया है या जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे.

चयन प्रक्रिया में क्या होगा?

होमगार्ड भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) में पास होना जरूरी होगा. इस परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे विभिन्न फिटनेस पैरामीटर शामिल होंगे. इसके बाद उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन मोड में होगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे.

ऐसे करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले उम्मीदवार uppbpb.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • वहां दिए गए “One Time Registration (OTR)” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपनी सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें. ध्यान रहे, बाद में ये बदले नहीं जा सकते.
  • इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे किसी एक पहचान पत्र का नंबर डालें.
  • फिर अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण भरें.
  • 10वीं की जानकारी आप डिजीलॉकर से प्राप्त कर सकते हैं या मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं.
  • सबमिट करने के बाद, आपके रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा.

Published at : 11 Nov 2025 11:44 AM (IST)
