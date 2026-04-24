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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board Result 2026: ​यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा देगी दूसरा मौका; ​जानें कब होगी परीक्षा और कहां मिलेंगे एडमिट कार्ड?

UP Board Result 2026: ​यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा देगी दूसरा मौका; ​जानें कब होगी परीक्षा और कहां मिलेंगे एडमिट कार्ड?

UP Board Compartment Exam 2026: यूपी बोर्ड की ओर से 23 अप्रैल को दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. परीक्षा में पास न होने वाले छात्रों के पास एक और मौका है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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UP Board Compartment Exam 2026: यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जहां कई घरों में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ छात्रों के मन में निराशा भी है, क्योंकि वे एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाए. ऐसे छात्रों के लिए राहत की खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) इस बार भी कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दे रहा है, जिससे उनका साल खराब होने से बच सकता है. अगर आप 10वीं या 12वीं में सिर्फ एक या दो विषय में फेल हुए हैं, तो आप यह परीक्षा देकर उसी साल अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं.

यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार, केवल वही छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं जो एक या दो विषयों में फेल हुए हैं. जिन छात्रों के दो से ज्यादा विषय में अंक कम आए हैं, उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा. यह सुविधा कक्षा 10 और कक्षा 12, दोनों के छात्रों के लिए है. इसलिए जो छात्र इस दायरे में आते हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है.

कब होगी परीक्षा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी. यानी छात्रों के पास तैयारी के लिए अच्छा समय है. जिन विषयों में आप फेल हुए हैं, उनकी पढ़ाई अभी से शुरू कर दें. सही योजना और नियमित अभ्यास से अच्छे अंक लाना मुश्किल नहीं है.

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में फेल हो गए या नंबर आए कम? जानिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शन

आवेदन करने है जरूरी

कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करना जरूरी होता है. संभावना है कि आवेदन प्रक्रिया मई 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर जून 2026 के पहले हफ्ते तक चलेगी. छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा. समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देर होने पर आवेदन का मौका छूट सकता है.

कहां मिलेंगे एडमिट कार्ड?

आवेदन के बाद बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. उम्मीद है कि एडमिट कार्ड जुलाई 2026 में जारी होंगे और उसी महीने परीक्षा भी आयोजित होगी. परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा, इसलिए इसे समय पर डाउनलोड करना न भूलें.

कब आएगा रिजल्ट?

कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है. अगर परीक्षा जुलाई में होती है, तो रिजल्ट अगस्त 2026 में आने की संभावना है. रिजल्ट आने के बाद छात्र अपनी आगे की पढ़ाई बिना रुके जारी रख सकेंगे.

ये भी पढ़ें: यूपी और झारखंड का रिजल्ट आया, अब नजर CBSE 12वीं समेत इन बड़े बोर्ड पर; जानें कब आएंगे नतीजे?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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Education Results UPMSP UP Board Result Link UP Board Upresults.upmsp.edu.in UP Board Compartment Exam 2026
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