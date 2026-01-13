हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकिस दिन जारी होगी UGC-NET दिसंबर की आंसर Key? जानें इसे चेक करने का आसान तरीका

किस दिन जारी होगी UGC-NET दिसंबर की आंसर Key? जानें इसे चेक करने का आसान तरीका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हर साल UGC-NET परीक्षा का आयोजन करती है, जिसके जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय की जाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Jan 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

UGC-NET दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. इस परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. अब परीक्षा देने के बाद सभी अभ्यर्थी बेसब्री से आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने उत्तरों का मिलान कर सकें और संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकें. 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हर साल UGC-NET परीक्षा का आयोजन करती है, जिसके जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय की जाती है. इस बार दिसंबर सेशन में 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. ऐसे में आंसर की जारी होना सभी के लिए बेहद जरूरी चरण है. 

किस दिन जारी होगी UGC-NET दिसंबर 2025 की Answer Key?

NTA की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, UGC-NET दिसंबर 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 15 जनवरी 2026 तक जारी कर दी जाएगी. NTA ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए. प्रोविजनल आंसर की प्रश्न पत्र (Question Paper) उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स सभी को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. 

Answer Key पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

आंसर की जारी होने के बाद NTA उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा. अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है या उत्तर ऑप्शन में कोई गलती है तो वह तय समय सीमा के भीतर उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है.  सभी ऑब्जेक्शन की जांच विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) के तहत की जाएगी. अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर की में जरूरी सुधार किया जाएगा. इसके बाद ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट तैयार किया जाएगा. 

UGC-NET Answer Key कैसे डाउनलोड करें? 

1. UGC-NET दिसंबर 2025 की आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर मौजूद Latest News सेक्शन पर क्लिक करें.

3. अब वहां UGC-NET Provisional Answer Key के लिंक को चुनें.

4. अब अपना Application Number और Date of Birth या Password डालकर लॉग इन करें.

5. इसके बाद आपको स्क्रीन पर आपकी Answer Key PDF दिखाई देगी.

6. इस आंसर की डाउनलोड करें और अपने आंसर को मैच करें. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. 

यह भी पढ़ें: ​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 13 Jan 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Answer Key NTA Notice UGC-NET December Provisional Answer Key
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जानें क्या कहा
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
हेल्थ
Lung Cancer Symptoms: बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget