किस दिन जारी होगी UGC-NET दिसंबर की आंसर Key? जानें इसे चेक करने का आसान तरीका

UGC-NET दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. इस परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. अब परीक्षा देने के बाद सभी अभ्यर्थी बेसब्री से आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने उत्तरों का मिलान कर सकें और संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकें.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हर साल UGC-NET परीक्षा का आयोजन करती है, जिसके जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय की जाती है. इस बार दिसंबर सेशन में 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. ऐसे में आंसर की जारी होना सभी के लिए बेहद जरूरी चरण है.

किस दिन जारी होगी UGC-NET दिसंबर 2025 की Answer Key?

NTA की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, UGC-NET दिसंबर 2025 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 15 जनवरी 2026 तक जारी कर दी जाएगी. NTA ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए. प्रोविजनल आंसर की प्रश्न पत्र (Question Paper) उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स सभी को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

Answer Key पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

आंसर की जारी होने के बाद NTA उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा. अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है या उत्तर ऑप्शन में कोई गलती है तो वह तय समय सीमा के भीतर उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है. सभी ऑब्जेक्शन की जांच विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) के तहत की जाएगी. अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर की में जरूरी सुधार किया जाएगा. इसके बाद ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

UGC-NET Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

1. UGC-NET दिसंबर 2025 की आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर मौजूद Latest News सेक्शन पर क्लिक करें.

3. अब वहां UGC-NET Provisional Answer Key के लिंक को चुनें.

4. अब अपना Application Number और Date of Birth या Password डालकर लॉग इन करें.

5. इसके बाद आपको स्क्रीन पर आपकी Answer Key PDF दिखाई देगी.

6. इस आंसर की डाउनलोड करें और अपने आंसर को मैच करें. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

यह भी पढ़ें: ​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI