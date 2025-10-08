हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET December 2025: UGC NET दिसंबर सेशन के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, इतना लगेगा शुल्क; ऐसे करना होगा पंजीकरण

UGC NET December 2025: UGC NET दिसंबर सेशन के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, इतना लगेगा शुल्क; ऐसे करना होगा पंजीकरण

एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.  उम्मीदवार 7 नवंबर तक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 08 Oct 2025 11:49 AM (IST)
UGC NET December 2025: जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है. NTA की तरफ से यूजीसी नेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं. इच्छुक और पात्र कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स और दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं.

एनटीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये एग्जाम देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी और इसमें 85 विषय शामिल होंगे. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी. टेस्ट में दो पेपर होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) फॉर्मेट में होंगे. दोनों पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा.

ये है लास्ट डेट

एनटीए अपनी वेबसाइट पर परीक्षा शहर की डिटेल्स, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और परीक्षा शेड्यूल बाद में घोषित करेगा. आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 7 नवंबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) तक चलेगी. उम्मीदवार इसी दिन तक फीस का भुगतान भी कर सकते हैं. अगर किसी को आवेदन में कोई गलती सुधारनी है, तो वे 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 के बीच करेक्शन विंडो में बदलाव कर सकते हैं.

इतना है शुल्क

इस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. अप्लाई करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1,150 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, जनरल-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये देने होंगे. उधर जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 325 रुपये तय किए गए हैं. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं. 

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले उम्मीदवार को एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर “UGC NET December 2025 Registration” लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा और एक यूजरनेम और पासवर्ड जनरेट होगा. इसके बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें और सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स दोबारा जांच लें. सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

Published at : 08 Oct 2025 11:49 AM (IST)
