यूजीसी नेट दिसंबर 2025: सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

देशभर के लाखों छात्रों के लिए यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के साथ-साथ जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के लिए पात्रता हासिल करते हैं. हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और इसकी तैयारियों में महीनों का समय लगाते हैं.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा से पहले एक अहम सूचना जारी की है. एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. इस पर्ची के माध्यम से उम्मीदवारों को यह जानकारी मिलती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. यह सूचना पहले से मिलने से उम्मीदवार अपनी यात्रा, ठहरने और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं आसानी से कर सकते हैं और परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

क्या है सिटी इंटिमेशन स्लिप?

सिटी इंटिमेशन स्लिप एक प्रारंभिक सूचना डॉक्यूमेंट होता है. यह एडमिट कार्ड नहीं है. इसमें सिर्फ उस शहर का नाम बताया जाता है जहां उम्मीदवार की परीक्षा होगी. इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और समय और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी शामिल नहीं होती है. ये सभी जानकारियां आधिकारिक एडमिट कार्ड में दी जाएंगी, जो परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीखें

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा डेट 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी और एक ही सत्र में कुल 3 घंटे मिलेंगे.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

1. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर UGC NET December 2025 City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें.

3. अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

4. कैप्चा या सुरक्षा जांच पूरी करें.

5. स्क्रीन पर सिटी स्लिप दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और फ्यूचर के लिए प्रिंट निकाल लें.

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एनटीए के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. लेकिन अभी आप सिटी इंटिमेशन स्लिप में दी गई जानकारी ध्यान से जांचें, किसी भी गलती या समस्या होने पर तुरंत NTA से संपर्क करें, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं, साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, बैग, किताबें, नोट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा कक्ष में ले जाना सख्त मना है.

