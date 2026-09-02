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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET 2026 री-एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, 9-10 सितंबर को होगी परीक्षा

UGC NET 2026 री-एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, 9-10 सितंबर को होगी परीक्षा

UGC NET जून 2026 के तीन विषयों के री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. परीक्षा शेड्यूल के अनुसार इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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NTA ने UGC NET की दोबारा होने वाली तीन विषयों की परीक्षा के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों को इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की दोबारा परीक्षा देनी है, वह अब अपनी परीक्षा सिटी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा सिटी की जानकारी ऑफिशियल यूजीसी नेट वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है. एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा. 

9 और 10 सितंबर को होगा री-एग्जाम 

यूजीसी नेट जून 2026 की दोबारा परीक्षा इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा शेड्यूल के अनुसार इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. 9 सितंबर को परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इंग्लिश की परीक्षा और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कॉमर्स की परीक्षा होगी. जबकि 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशियोलॉजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

एडमिट कार्ड अब होगा जारी 

एनटीए ने उम्मीदवारों को खासतौर पर स्पष्ट किया है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड न समझे. इस स्लिप का उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले यह जानकारी देना है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में आया है. सिटी स्लिप में परीक्षा केंद्र का पूरा एड्रेस और परीक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है. परीक्षा केंद्र का पूरा एड्रेस और दूसरे निर्देश एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे. एनटीए एडमिट कार्ड बाद में अलग से जारी करेगा, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का अभी फिलहाल इंतजार करना होगा. 

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दोबारा क्यों हो रही परीक्षा?

यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी पेपर को लेकर एनटीए को कई शिकायतें मिली थी. इन शिकायतों की जांच के लिए एजेंसी ने कमेटी का गठन किया था. कमेटी की जांच में इन तीनों पेपर में कई तरह की गलतियां सामने आई. इसके बाद कमेटी ने फिर से इन तीनों परीक्षाओं को दोबारा करने की सिफारिश की. जिसके बाद एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए री-एग्जाम कराने का फैसला लिया था. 

ऐसे डाउनलोड करें UGC NET सिटी स्लिप 

  • सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
  • होम पेज पर यूजीसी नेट जून 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड समेत मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
  • डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर आपकी यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा सिटी स्लिप दिखाई देगी. 
  • लास्ट में सिटी स्लिप को डाउनलोड करके इसकी कॉपी सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Sep 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Education News UGC NET 2026 Re Exam
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