दिल्ली TGT भर्ती परीक्षा फिलहाल रुकी, जल्द आ सकता है उम्र सीमा पर फैसला, जानें डिटेल्स

दिल्ली TGT भर्ती परीक्षा फिलहाल रुकी, जल्द आ सकता है उम्र सीमा पर फैसला, जानें डिटेल्स

दिल्ली सरकार ने DSSSB TGT और PGT भर्ती परीक्षा 2026 को फिलहाल रोक दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए उम्र सीमा में बदलाव पर विचार किया जा रहा है.जानें डिटेल्स

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Dec 2025 07:13 PM (IST)
दिल्ली में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली TGT भर्ती परीक्षा 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है . यह फैसला दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद लिया गया है. सरकार का कहना है कि परीक्षा से पहले उम्मीदवारों की उम्र सीमा से जुड़ी मांगों पर विचार किया जाएगा.

TGT और PGT के कितने पद हैं?

DSSSB के तहत विभिन्न विषयों में TGT के कुल 5,346 पदों पर भर्ती की जानी थी. इन पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से 22 मार्च 2026 तक प्रस्तावित थी. वहीं PGT परीक्षा 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाली थी.इन सभी परीक्षाओं का आयोजन CBT मोड में किया जाना था.

एडमिट कार्ड और आवेदन प्रक्रिया

TGT भर्ती परीक्षा के लिए मार्च में एडमिट कार्ड जारी किए जाने थे. इसके आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक चली थी. इस भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.अब परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल का इंतजार करना होगा. 

मार्च 2026 में होनी थी परीक्षा

DSSSB की यह परीक्षा पहले मार्च 2026 में अलग-अलग तारीखों पर आयोजित होनी थी. कई उम्मीदवार इसकी तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए थे. लेकिन उम्र सीमा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने परीक्षा पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया.

क्यों बढ़ रही है उम्र सीमा की मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली कुछ भर्तियों में काफी देरी हुई, जिसकी वजह से कई उम्मीदवार निर्धारित उम्र सीमा पार कर गए. ऐसे में वे परीक्षा देने से वंचित रह गए. इसी कारण सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर TGT और PGT पदों के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी.

क्या हो सकता है अगला फैसला

सूत्रों के अनुसार, TGT पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल से बढ़ाकर 32 साल करने पर विचार किया जा रहा है. वहीं PGT पदों के लिए भी आयु सीमा में राहत दी जा सकती है. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. शिक्षा विभाग और DSSSB से रिपोर्ट मंगाई गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

DSSSB ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक उम्र सीमा से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक परीक्षा की नई तारीखें जारी नहीं की जाएंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और अपनी तैयारी जारी रखें.

Published at : 27 Dec 2025 07:13 PM (IST)
Education Tgt Exam DSSSB TGT Exam Postponed
