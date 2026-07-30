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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG काउंसिलिंग में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक विजिट में होगा एडमिशन 

NEET UG काउंसिलिंग में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक विजिट में होगा एडमिशन 

MCC ने छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान बनाने के उद्देश्य से कई नए नियम लागू किए हैं. अब सीट अपग्रेडेशन चाहने वाले छात्रों को बार-बार मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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NEET UG counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है. मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) ने छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान बनाने के उद्देश्य से कई नए नियम लागू किए हैं. अब सीट अपग्रेडेशन चाहने वाले छात्रों को बार-बार मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने होंगे. पहली बार रिपोर्टिंग के बाद आगे की अधिकांश औपचारिकताएं ऑनलाइन की जा सकेंगी.

केंद्र सरकार के नए फैसले के तहत उम्मीदवारों को केवल एक बार ही संबंधित मेडिकल कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी. इसके बाद अगर छात्र अगले राउंड में बेहतर सीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें दोबारा कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनलाइन डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के जरिए वह अपनी मौजूदा सीट सुरक्षित रखते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल रह सकेंगे.

एक बार ही करनी होगी फिजिकल रिपोर्टिंग 

नई व्यवस्था के अनुसार, पहले या दूसरे राउंड में सीट मिलने के बाद अगर कोई उम्मीदवार फ्लोट ऑप्शन चुनता है, तो वह ऑनलाइन डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन पूरा कर अपनी सीट सुरक्षित रख सकता है. अगले राउंड में बेहतर सीट मिल जाती है, तो पुरानी सीट स्वत ही खाली हो जाएगी और दूसरे उम्मीदवारों को आवंटित कर दी जाएगी. अगर बेहतर सीट नहीं मिलती है तो पहले से आवंटित सीट बरकरार रहेगी. हालांकि जो उम्मीदवार तीसरे राउंड के बाद सीट फ्रीज करेंगे, उन्हें अंतिम एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संस्थान में एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी. इस दौरान मूल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और फीस जमा करने जैसी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी. 

ऑनलाइन होगा विड्रॉल और NRI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा भी शुरू की है. अब उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट छोड़ने के लिए संबंधित संस्थान जाने के बजाय एमसीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा NRI कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी राहत मिली है. पहले अतिरिक्त पात्रता संबंधी दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेजे जाते थे, इससे कई बार देरी और तकनीकी समस्या आती थी. लेकिन अब इन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज और आसान होगी.

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काउंसलिंग प्रक्रिया भी होगी ज्यादा पारदर्शी 

सरकार ने इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार भी किया. इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त उम्मीदवारों के प्री-पॉपुलेटेड डेटा, नेशनल चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से सत्यापित सीट मैट्रिक्स, ऑनलाइन डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से तैयार साइबर सुरक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया है. 

24*7 हेल्पलाइन और शिकायत के लिए ईमेल भी जारी 

काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-102-7637 उपलब्ध कराई गई है. वहीं किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए उम्मीदवार mcc2026@government.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं 

PwBD उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई सुविधा 

पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. देशभर में उनके मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़कर 61 कर दी गई है. इसके साथ ही संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत अपीलीय दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड की व्यवस्था भी लागू की गई, ताकि पात्रों उम्मीदवारों को समय पर सहायता मिल सके. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Jul 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
NEET 2026 NEET UG Counselling 2026 MCC Counselling NEET Counselling New Rule
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