SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2025 का एलान! 326 पदों पर आवेदन शुरू, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका
SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-C (LDCE) भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसमें 326 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर दी है. आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 326 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
SSC की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा के लिए 22 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. तय तारीख के बाद किसी भी तरह का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.
कहां-कहां मिलेगी नौकरी
इस भर्ती के जरिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कई अहम विभागों में तैनाती दी जाएगी. इनमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर और इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे प्रतिष्ठित विभाग शामिल हैं. ऐसे में यह भर्ती न केवल नौकरी, बल्कि एक बेहतर करियर का रास्ता भी खोलती है.
चयन प्रक्रिया कैसी होगी
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी और इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट लिया जाएगा.
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें
- सामान्य जागरूकता से 100 प्रश्न (100 अंक)
- अंग्रेजी भाषा से 100 प्रश्न (100 अंक) शामिल होंगे.
यह परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी. आयोग ने बताया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी. हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर सवाल हल करने की सलाह दी गई है.
- यह भी पढ़ें - UPTET 2025 Postponed: क्या रद्द होगी यूपी TET 2026 परीक्षा? आयोग ने बुलाई मीटिंग जानिए TET को लेकर क्या कहा
स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यह टेस्ट कुल 200 अंकों का होगा. इसमें उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड, स्टेनोग्राफी की क्षमता को परखा जाएगा.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद सम्बंधित सेक्शन पर क्लिक करें.
- अब रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अभिभावक का नाम दर्ज करें.
- इसके बाद मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें.
- अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.
- यह भी पढ़ें - यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL