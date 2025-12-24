कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर दी है. आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 326 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

SSC की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा के लिए 22 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. तय तारीख के बाद किसी भी तरह का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कहां-कहां मिलेगी नौकरी

इस भर्ती के जरिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कई अहम विभागों में तैनाती दी जाएगी. इनमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर और इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे प्रतिष्ठित विभाग शामिल हैं. ऐसे में यह भर्ती न केवल नौकरी, बल्कि एक बेहतर करियर का रास्ता भी खोलती है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी और इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट लिया जाएगा.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें

सामान्य जागरूकता से 100 प्रश्न (100 अंक)

अंग्रेजी भाषा से 100 प्रश्न (100 अंक) शामिल होंगे.

यह परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी. आयोग ने बताया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी. हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर सवाल हल करने की सलाह दी गई है.

स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यह टेस्ट कुल 200 अंकों का होगा. इसमें उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड, स्टेनोग्राफी की क्षमता को परखा जाएगा.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

