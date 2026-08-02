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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC Stenographer Revised Result : SSC ने जारी किया Steno C-D का रिवाइज्ड रिजल्ट, देखें नया अलॉटमेंट

SSC Stenographer Revised Result : SSC ने जारी किया Steno C-D का रिवाइज्ड रिजल्ट, देखें नया अलॉटमेंट

SSC Stenographer Revised Result : इससे पहले जारी किए गए अलॉटमेंट रिजल्ट को उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद रोक दिया गया था. अब समीक्षा पूरी होने के बाद नई संशोधित सूची जारी की गई है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Aug 2026 08:47 PM (IST)
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SSC Stenographer Revised Result : स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आयोग ने रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन (FRTA) सूची जारी कर दी है. इससे पहले जारी किए गए अलॉटमेंट रिजल्ट को उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद रोक दिया गया था. अब समीक्षा पूरी होने के बाद नई संशोधित सूची जारी की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नया अलॉटमेंट देख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर रिजल्ट में क्या बदलाव हुए हैं और आगे उम्मीदवारों को क्या करना होगा. 

पहले क्यों रोका गया था रिजल्ट?

SSC ने 18 जून 2026 को स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा 2025 के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन (FRTA) जारी किया था. उस समय ग्रेड C के लिए 228 और ग्रेड D के लिए 1483 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद कई उम्मीदवारों ने स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के मूल्यांकन में त्रुटियों की शिकायत की, शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 19 जून 2026 को पहले जारी की गई FRTA सूची को स्थगित कर दिया और पूरे मूल्यांकन की दोबारा समीक्षा शुरू की. 

समीक्षा के बाद जारी हुई नई FRTA लिस्ट

उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच के बाद आयोग ने पूरे मूल्यांकन सिस्टम की समीक्षा की, इसके आधार पर स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा 2025 की प्रथम चरण की अस्थायी सीट आवंटन (FRTA) लिस्ट में संशोधन किया गया. SSC ने बताया कि यह संशोधन 3 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना में बताए गए Sliding Mechanism के अनुसार किया गया है. अब संशोधित FRTA सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है. 

10,132 उम्मीदवारों ने भरी थी पोस्ट और विभाग की पसंद

आयोग की अधिसूचना के अनुसार 5 मई से 8 मई 2026 तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोस्ट और विभाग की प्राथमिकता (Option-cum-Preference) भरने का मौका दिया गया था. इस दौरान कुल 10,132 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपनी पसंद दर्ज कराई. इन्हीं उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं को प्रथम चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया गया. 

मेरिट और पसंद के आधार पर हुआ अलॉटमेंट

SSC ने साफ किया है कि पद और विभाग का आवंटन उम्मीदवारों की मेरिट और उनके तहत भरी गई पोस्ट साथ ही विभाग की प्राथमिकता के आधार पर किया गया है.इसी प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D के पदों के लिए प्रथम चरण के अस्थायी आवंटन में शामिल किया गया है. 

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अब आगे क्या करना होगा?

संशोधित सूची में शामिल उम्मीदवार 4 और 5 अगस्त को SSC की वेबसाइट पर जाकर अपना शहर, तारीख और स्लॉट चुन सकेंगे. इसके बाद 11 और 12 अगस्त को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के शहरों में स्लाइडिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. आयोग ने स्किल टेस्ट के लिए स्वीकार्य त्रुटि सीमा भी तय की है. ग्रेड C में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 7 प्रतिशत तक की त्रुटि मान्य होगी. वहीं ग्रेड D में सामान्य वर्ग के लिए 7 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तक की गलती स्वीकार की जाएगी. 

टाई होने पर कैसे तय होगी मेरिट?

अगर दो या ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर समान होते हैं तो आयोग टाई-ब्रेकिंग नियम लागू करेगा. जिसमें सबसे पहले अंग्रेजी भाषा और समझ (English Language & Comprehension) के नंबर देखे जाएंगे, अगर फिर भी समानता रहती है तो सामान्य जागरूकता (General Awareness) के नंबर देखे जाएंगे. इसके बाद ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी. अगर इसके बाद भी स्थिति समान रहती है तो उम्मीदवारों के नामों के वर्णक्रम (Alphabetical Order) के आधार पर फाइनल प्रिफरेंस तय की जाएगी. 

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Published at : 02 Aug 2026 08:47 PM (IST)
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