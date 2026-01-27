​SSC CHSL टियर 1 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे?

SSC CHSL परीक्षा हर साल लाखों 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर लेकर आती है.साल 2025 की टियर 1 परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, आयोग द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही टियर 1 रिजल्ट घोषित किया जाएगा. टियर 1 में सफल उम्मीदवार टियर 2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

SSC CHSL टियर 1 परीक्षा कब हुई थी?

टियर 1 परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच ऑनलाइन मोड में किया गया था. इसमें उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा और सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे गए थे.यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की थी, लेकिन इसके अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

SSC CHSL टियर 1 रिजल्ट

SSC CHSL टियर 1 का रिजल्ट PDF फाइल के रूप में जारी किया जाएगा. इस PDF में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम और पिता का नाम शामिल होगा. इसके साथ ही आयोग अलग से कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा.

Answer Key के बाद रिजल्ट प्रक्रिया

SSC ने टियर 1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 8 दिसंबर 2025 को जारी की थी. उम्मीदवारों को 11 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का मौका मिला था. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग ने फाइनल आंसर की तैयार की और उसी के आधार पर अब रिजल्ट तैयार किया जा रहा है.

SSC CHSL टियर 2 परीक्षा कब होगी?

SSC CHSL टियर 2 परीक्षा का आयोजन फरवरी या मार्च 2026 में होने की संभावना है. सटीक तारीखें टियर 1 रिजल्ट के बाद ही घोषित की जाएगी. टियर 2 परीक्षा अंतिम चयन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है.

SSC CHSL टियर 2 परीक्षा पैटर्न 2025

टियर 2 परीक्षा दो सत्रों में एक ही दिन आयोजित होगी. Session I में गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे.साथ ही कंप्यूटर नॉलेज के 15 सवाल 15 मिनट में हल करने होंगे. Session II में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा. Session I में हर गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

कितनी वैकेंसी और भर्ती प्रक्रिया

SSC CHSL 2025 के जरिए कुल 3,131 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.ये सभी ग्रुप C के पद होंगे, जिनमें विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में नियुक्ति की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया के हर चरण का रिजल्ट SSC अलग-अलग जारी करेगा.

SSC CHSL टियर 1 रिजल्ट कैसे चेक करें

