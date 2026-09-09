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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC CBT परीक्षाओं में नया नियम, बिना परमिशन कंप्यूटर रीस्टार्ट करने पर कार्रवाई

SSC CBT परीक्षाओं में नया नियम, बिना परमिशन कंप्यूटर रीस्टार्ट करने पर कार्रवाई

SSC ने कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों और परीक्षा कर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी की. आयोग ने परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर सिस्टम को लेकर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों और परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. आयोग ने परीक्षा केंद्र पर इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर सिस्टम को लेकर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी है. अब परीक्षा के दौरान उम्मीदवार या परीक्षा कर्मी अपनी तरफ से कंप्यूटर को रीस्टार्ट, शटडाउन या सिस्टम को बदल नहीं सकेंगे. इन कामों के लिए अधिकृत परीक्षा स्टाफ की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया  का पालन करना जरूरी होगा. दरअसल आयोग के अनुसार पिछली कुछ परीक्षाओं में ऐसे मामले सामने आए थे, जब बिना किसी तकनीकी परेशानी की उम्मीदवारों ने खुद या फिर परीक्षा कर्मचारियों के साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने, बदलने या उसके साथ दूसरी तरह से हस्तक्षेप करने की कोशिश की. इसके बाद आयोग ने माना कि इस तरह की गतिविधियां परीक्षा और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है. 

कंप्यूटर को रीस्टार्ट या बंद करने पर रोक 

नई एडवाइजरी के तहत परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार अपनी तरफ से कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या शटडाउन नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा कंप्यूटर या मॉनिटर को बदलना भी प्रतिबंध रहेगा. अगर ऐसी किसी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, तो इसे केवल अधिकृत परीक्षा कर्मचारियों की ओर से तय नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा. उम्मीदवार को सिस्टम में खुद किसी तरह का बदलाव करने की परमिशन नहीं होगी. 

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परीक्षा के दौरान दिक्कत आए तो क्या करें? 

अगर परीक्षा शुरू होने से पहले या पेपर के बीच कंप्यूटर में किसी तरह की तकनीकी परेशानी आती है, तो उम्मीदवार को खुद सिस्टम ठीक करने की कोशिश नहीं करनी होगी. ऐसी स्थिति में तुरंत सेंटर स्टाफ, इनविजिलेटर या परीक्षा कर्मचारियों को समस्या के बारे में बताना होगा. इसके बाद परीक्षा केंद्र का स्टाफ तकनीकी समस्या को देखेगा और जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा. वहीं इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या केंद्र कोऑर्डिनेटर से अनुमति लेने के बाद ही जरूरी कदम उठाया जाएगा. 

नियम तोड़ने पर होगी करवाई 

एसएससी ने एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार या परीक्षा कर्मी बिना अनुमति कंप्यूटर सिस्टम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित लिखित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई विशेष परीक्षा के लागू नियमों और संबंधित परीक्षा नोटिस में दिए गए प्रावधानों के आधार पर की जाएगी. आयोग ने उम्मीदवारों और परीक्षा और कर्मियों को कंप्यूटर सिस्टम तथा परीक्षा से जुड़े उपकरणों में अनावश्यक छेड़छाड़ से बचने के निर्देश दिए हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
SSC Exam Rules SSC CBT Exam SSC Exam Advisory
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